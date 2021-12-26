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  • Концерты Тыниса Мяги отменяются: певец контактировал с зараженным

Концерты Тыниса Мяги отменяются: певец контактировал с зараженным

Тынис Мяги. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Авторский концерт Тыниса Мяги «Jäljed» отменяется в нескольких городах, поскольку Мяги оказался в числе близких контактов зараженного коронавирусом, пишет Postimees.

«К сожалению, концерты Тыниса Мяги в конце года не состоятся, поскольку исполнитель оказался близким контактом», - сообщают распространители билетов.

Помимо Тарту и Вихула, концерт должен был пройти завтра в Лайтсе, 27 декабря - в Пярну и 28 декабря - в Таллинне. Для участия в мероприятии надо было показать коронапаспорт. 

Обладателям билетов в связи с отменой концерта предлагается возможность посетить концерт другого эстонского артиста, насколько известно, один из реселлеров предлагает также возврат денег. 

В последний раз концерт с участием Мяги переносился в ноябре, когда он должен был выступить на сцене с певцом Оттом Лепландом. В тот раз причиной стали вступившие в силу коронаограничения, а также низкая выручка от продаж.

Последнее выступление Мяги состоялось на площади Вабадузе в октябре, когда он открыл акцию протеста против вакцинации песней «Koit».

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