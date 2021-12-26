Концерты Тыниса Мяги отменяются: певец контактировал с зараженным

«К сожалению, концерты Тыниса Мяги в конце года не состоятся, поскольку исполнитель оказался близким контактом», - сообщают распространители билетов.

Помимо Тарту и Вихула, концерт должен был пройти завтра в Лайтсе, 27 декабря - в Пярну и 28 декабря - в Таллинне. Для участия в мероприятии надо было показать коронапаспорт.

Обладателям билетов в связи с отменой концерта предлагается возможность посетить концерт другого эстонского артиста, насколько известно, один из реселлеров предлагает также возврат денег.

В последний раз концерт с участием Мяги переносился в ноябре, когда он должен был выступить на сцене с певцом Оттом Лепландом. В тот раз причиной стали вступившие в силу коронаограничения, а также низкая выручка от продаж.