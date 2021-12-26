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  • Эстония
  • Кальюлайд: парламент становится все смехотворнее и это ужасно плохо

Кальюлайд: парламент становится все смехотворнее и это ужасно плохо

Керсти Кальюлайд. ФОТО: Mihkel Maripuu

Бывший президент Керсти Кальюлайд сказала в эфире передачи Olukorrast riigis на Raadio 2, что Рийгикогу становится все смехотворнее и это страшно плохо, пишет Postimees.

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Дебаты о роли парламента начались с напоминания о летних президентских выборах. На замечание ведущего о том, что президентские выборы превратились в цирк, Кальюлайд возразила, спросив, в чем состоял цирк. «Я не видела там цирка», - констатировала она.

Она согласна с тем, что можно было отшлифовать некоторые детали, например, разрешить выдвижение кандидатов в президенты раньше. «Но я просто думаю о себе 20-25 лет назад. Тогда я доверяла своему парламенту. Верила честному слову. Вероятно, Лия Ханни, Марью Лауристин, Хейки Краних, Эйки Нестор и Март Лаар выберут для нас достойного президента. Тогда я не задавала такого вопроса, буду ли я знать этих кандидатов за три или четыре месяца до этого. Вам действительно не нужно было об этом беспокоиться, и я думаю, что это интересный симптом», - сказала она.

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