Кальюлайд: парламент становится все смехотворнее и это ужасно плохо
Бывший президент Керсти Кальюлайд сказала в эфире передачи Olukorrast riigis на Raadio 2, что Рийгикогу становится все смехотворнее и это страшно плохо, пишет Postimees.
Бывший президент Керсти Кальюлайд сказала в эфире передачи Olukorrast riigis на Raadio 2, что Рийгикогу становится все смехотворнее и это страшно плохо, пишет Postimees.
Дебаты о роли парламента начались с напоминания о летних президентских выборах. На замечание ведущего о том, что президентские выборы превратились в цирк, Кальюлайд возразила, спросив, в чем состоял цирк. «Я не видела там цирка», - констатировала она.