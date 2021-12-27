Пн, 27.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В понедельник электричество снова подорожает

Электричество. Иллюстративное фото. ФОТО: Tairo Lutter

Среднесуточная биржевая стоимость электроэнергии 27 декабря составит 158,04 евро за мегаватт-час.

Максимальный тариф в течение дня достигнет 210,04 евро за мегаватт-час с 12 до 13 часов, пишет Rus.ERR.

В воскресенье среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне энергетической биржи Nord Pool составляла 154,19 евро за мегаватт-час.

С осени в Эстонии начался резкий рост цен на электроэнергию, которые неоднократно обновляли рекорды, а последний из них пришелся на 7 декабря, когда среднесуточная цена достигла отметки 469 евро за мегаватт-час, а в момент пикового спроса превышала 1000 евро.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back