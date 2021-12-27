В понедельник электричество снова подорожает

Максимальный тариф в течение дня достигнет 210,04 евро за мегаватт-час с 12 до 13 часов, пишет Rus.ERR .

С осени в Эстонии начался резкий рост цен на электроэнергию, которые неоднократно обновляли рекорды, а последний из них пришелся на 7 декабря, когда среднесуточная цена достигла отметки 469 евро за мегаватт-час, а в момент пикового спроса превышала 1000 евро.