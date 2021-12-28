Путин примирился с потерей стран Балтии, но не остальных?

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Марко Михкельсон стал полушутливо задаваться вопросом о том, получают ли сейчас подобные поздравления от российской дипломатии и украинские политики, а многие наблюдатели различили в написанных Петровым словах троллинг, апеллирующий ко все чаще и громче высказываемым западными странами опасениям в связи с возможностью скорого вторжения российских войск в Украину. Общеизвестно, что Россия предпочитает называть эти опасения высосанными из пальца, а Эстония — в ряду других Балтийских стран — с особенной настойчивостью выступает в роли ретранслятора этой тревоги, так что выбор реципиента для такого троллинга в лице Марко Михкельсона вроде бы выглядел вполне логичным.

Днем позже, однако, возник повод различить в немного необычном эпистолярном поведении Александра Петрова и некоторые другие смыслы. Например, такой, что в отношении своих соседей Россия действительно намерена вести себя миролюбиво, но при этом в вопросе о том, кто этими соседями является, а кто нет, у России и у Запада могут наблюдаться существеннейшие нестыковки, и что территории некоторых государств, на политической карте мира выглядящих — по отношению к России — соседскими, она в действительности рассматривает более-менее своими, а их население (во всяком случае, «нелояльную» его часть) — скорее уж не соседями, а своими квартирантами.