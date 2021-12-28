Путин примирился с потерей стран Балтии, но не остальных?
В середине прошлой недели председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон разместил в своих аккаунтах в соцсетях фотографию поздравительной открытки, присланной ему покидающим пост посла РФ в Таллинне Александром Петровым, на которой к «типографскому» набору подобающих предновогодней поре пожеланий от руки были дописаны заверения в том, что Россия и в 2022 году не собирается предпринимать никаких агрессивных действий в отношений своих соседей.