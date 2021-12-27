С понедельника въехать в Эстонию без ограничений можно только из двух европейских стран

Румыния перешла из "желтого" списка в "зеленый", поскольку уровень заболевания коронавирусом в этой стране снизился, составляя 57 случаев на 100 000 человек за последние две недели, а в Ватикане же соответствующий показатель по-прежнему равен нулю, пишет Rus.ERR.

В "красный" список стран, при въезде из которых для невакцинированных или не переболевших коронавирусом лиц действует требование самоизоляции (в этих странах показатель кумулятивной заболеваемости превышает 200 случаев на 100 000 населения), входят все остальные страны Европейского союза и Шенгенской зоны, а также Великобритания, Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан.

Ограничение свободы передвижения сроком на десять дней связано с показателем кумулятивной заболеваемости в стране отправления, который рассчитывается как число случаев заражения за последние две недели из расчета на 100 000 жителей. Если этот показатель ниже 75, то ограничения не применяются, а при въезде из стран с показателем от 75 до 200 от требования самоизоляции освобождает предъявленная при въезде справка об отрицательном результате теста на коронавирус, перенесенном заболевании или вакцинации.

При въезде из стран с показателем выше 200 от требования самоизоляции освобождены только переболевшие коронавирусом или вакцинированные, а остальные должны либо оставаться в самоизоляции 10 дней, либо сдать два отрицательных теста на коронавирус с промежутком не менее шести дней.