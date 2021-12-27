В Эстонии выявили 535 новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь человек

Среди новых заразившихся 254 человек не были вакцинированы, а 281 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 27 декабря в больницах находится 245 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 185 человека, из которых 151 человек не был вакцинирован, у 34 человек курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 29 новых историй болезни. Скончались семь человек с коронавирусом: 62-летний мужчина, 65-летний мужчина, двое 80-летних мужчин, 81-летняя женщина, 86-летний мужчина и 87-летний мужчина.

За сутки ввели 568 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 56 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 271 488 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,1%.

Всего в Эстонии выявлено 1678 коронапозитивных, в случае которых генотипирование указывает на омикрон-штамм.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.