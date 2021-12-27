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В центре Таллинна в отеле вспыхнул пожар

Пожар. Фото иллюстративное. ФОТО: Saverna Vabatahtlikud Päästjad

В конце прошлой недели в Таллинне в отеле вспыхнул пожар, постояльцы были эвакуированы.

25 декабря в 15.49 в Центр тревоги поступило сообщение, что в центре Таллинна на улице Юхкентали в отеле вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

Когда спасатели прибыли на место, все люди уже покинули здание и были во дворе, к счастью, они успели тепло одеться. Команда спасателей установила, что в правом крыле отеля на шестом этаже горела распределительная коробка, пожар был ликвидирован работниками с помощью порошкового огнетушителя.

В целях безопасности спасатели проверили помещения еще раз и после этого разрешили людям вернуться в отель.

По предварительным данным, возгорание могло начаться в результате короткого замыкания, но точная причина будет установлена в ходе начатого производства.

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