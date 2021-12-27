Рождество: несовершеннолетние любители выпить и мочившиеся на парковке мужчины

В период рождественских праздников управляющий квартирным товариществом, которое расположено в центре Таллинна, вызвал на помощь патрульные экипажи, поскольку посторонние люди устроили праздник в гараже товарищества. В момент прибытия патрулей мужчины, которые не живут в этом доме, по-прежнему находились на парковке. Они употребляли алкогольные напитки, мочились и агрессивно вели себя по отношению к жильцам дома. Патрули G4S вызвали на место происшествия полицию и передали нарушителей стражам порядка.

«К сожалению, подобные случаи по-прежнему происходят даже во время праздников, причем посреди дня. К счастью, ситуацию быстро уладили, и в доме снова воцарился рождественский мир», – сказал директор центра обслуживания и управления G4S Рейко Тяэкер.

Проблемы, связанные с алкоголем, возникли и в Выру. Охранник магазина заметил, что совершеннолетний человек купил бутылку водки, вышел из магазина и передал ее несовершеннолетнему юноше. Охранник задержал обоих и передал их полиции.