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  • Анетт Контавейт завершила 2021 год на седьмом месте в рейтинге WTA

Анетт Контавейт завершила 2021 год на седьмом месте в рейтинге WTA

Анетт Контавейт. ФОТО: Refugio Ruiz

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт завершила 2021 год на 7-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом стало известно в понедельник, 27 декабря, когда WTA опубликовала обновленную версию своего рейтинга - последнюю в этом году, пишет Rus.ERR.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи завершает год на 73-й строчке.

Лидерство в рейтинге по итогам 2021 года сохранила за собой австралийка Эшли Барти, второй идет белоруска Арина Соболенко, третьей - испанка Гарбинье Мугуруса.

2020 год Анетт Контавейт завершила на 23-й, а Кайа Канепи - на 93-й строчке.

Первой ракеткой мира по итогам 2020 года также была Эшли Барти.

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