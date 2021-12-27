Анетт Контавейт завершила 2021 год на седьмом месте в рейтинге WTA
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт завершила 2021 год на 7-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт завершила 2021 год на 7-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Об этом стало известно в понедельник, 27 декабря, когда WTA опубликовала обновленную версию своего рейтинга - последнюю в этом году, пишет Rus.ERR.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи завершает год на 73-й строчке.
Лидерство в рейтинге по итогам 2021 года сохранила за собой австралийка Эшли Барти, второй идет белоруска Арина Соболенко, третьей - испанка Гарбинье Мугуруса.
2020 год Анетт Контавейт завершила на 23-й, а Кайа Канепи - на 93-й строчке.
Первой ракеткой мира по итогам 2020 года также была Эшли Барти.