На озере мужчина на вездеходе провалился под лед
В конце минувшей недели в Вильяндиском уезде мужчина игнорировал запрет выезжать на лед водоемов на транспортных средствах и едва не погиб, провалившись под лед на своем вездеходе ATV.
В конце минувшей недели в Вильяндиском уезде мужчина игнорировал запрет выезжать на лед водоемов на транспортных средствах и едва не погиб, провалившись под лед на своем вездеходе ATV.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Спасательного департамента, по данным которой 26 декабря в 15.08 на озере Килласте в деревне Универе волости Мульги мужчина выехал на лед водоема на своем квадроцикле. Машина провалилась сквозь лед, а человек в последний момент успел спрыгнуть с нее.
Спасатели напомнили, что сейчас по всей Эстонии действует запрет не только выезжать, но и выходить на лед внутренних водоемов.
Ледовые условия в разных регионах Эстонии на внутренних водоемах очень разные и выходить на лед озер, прудов, рек и ручьев сейчас опасно для жизни.