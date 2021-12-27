На озере мужчина на вездеходе провалился под лед

Об этом BNS сообщила пресс-служба Спасательного департамента, по данным которой 26 декабря в 15.08 на озере Килласте в деревне Универе волости Мульги мужчина выехал на лед водоема на своем квадроцикле. Машина провалилась сквозь лед, а человек в последний момент успел спрыгнуть с нее.

Спасатели напомнили, что сейчас по всей Эстонии действует запрет не только выезжать, но и выходить на лед внутренних водоемов.