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  • На озере мужчина на вездеходе провалился под лед
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На озере мужчина на вездеходе провалился под лед

Päästeteenistus tuletab meelde, et veekogudel on jääolud väga erinevad ning sõidukiga põhjalikult kontrollimata looduslikule järvejääle minek on alati suur eluga riskimine. ФОТО: Elmo Riig

В конце минувшей недели в Вильяндиском уезде мужчина игнорировал запрет выезжать на лед водоемов на транспортных средствах и едва не погиб, провалившись под лед на своем вездеходе ATV.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Спасательного департамента, по данным которой 26 декабря в 15.08 на озере Килласте в деревне Универе волости Мульги мужчина выехал на лед водоема на своем квадроцикле. Машина провалилась сквозь лед, а человек в последний момент успел спрыгнуть с нее.

Спасатели напомнили, что сейчас по всей Эстонии действует запрет не только выезжать, но и выходить на лед внутренних водоемов.

Ледовые условия в разных регионах Эстонии на внутренних водоемах очень разные и выходить на лед озер, прудов, рек и ручьев сейчас опасно для жизни.

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