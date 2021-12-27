Полиция: большинство людей носят в магазинах маски

«Во время праздников мы продолжали следить за соблюдением коронавирусных ограничений в общественном транспорте, на предприятиях и в торговых центрах. Всего за четыре дня мы проинспектировали 32 заведения и предприятия. Приятно отметить, что, хотя в магазинах было значительно больше людей, чем обычно, большинство носили маски, а предприятия продолжают вносить свой вклад в обеспечение вирусной безопасности», - отметила Идаская префектура в социальных сетях.

По словам полицейских, им попались на глаза пять человек, у которых вообще не было маски, либо они неправильно ее носили. «Во время рейда мы напомнили людям, что маска по-прежнему необходима для защиты собственного здоровья и здоровья окружающих. Кроме того, нам пришлось сделать 12 устных предупреждений по поводу ношения маски, причем большинство из них - несовершеннолетним. Напоминаем, что все люди в возрасте от 12 лет и старше должны носить маску», - говорится в публикации префектуры.