Картина дня: влияние прихода Lidl, трагическое празднование Рождества и цены на недвижимость

Мамочка, живи 〉 «Все началось с урчания в животе»: 24-летняя жительница Эстонии борется с раком кишечника

Жизнь 24-летней Карины из Курессааре сейчас будто бы мирная и веселая, в семье растет дочь, которой пока всего два года. Однако как гром среди ясного неба у Карины может внезапно случится сильнейшая паническая атака. В благотворительной рождественской программе «Jõulutunnel» она рассказала о своей борьбе с раком кишечника. Читать далее...

Недовольный читатель: Selver месяцами мотал мне нервы из-за 17 евро

В редакцию потребительского портала Postimees обратился читатель, который не понимает, почему сеть Selver месяцами досаждала ему из-за счета в 17 евро вместо того, чтобы уладить ситуацию разумным способом. Читать далее...

Bolt снял с ничего не подозревающего пассажира 46 евро за поездку стоимостью 10 евро

Клиент начал свой путь из Вяэна-Йыэсуу в Пильдикюла, будучи уверенным, что это будет стоить ему 10 евро 80 ​​центов. На деле же Bolt cнял с его счета 46 евро и 20 центов. Читать далее...

Премьер-министр не говорила научному совету о своих желаниях

Несмотря на то, что премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) объяснила роспуск научного совета усталостью его членов, причастные к вопросу люди с ней не согласны. Политические источники утверждают, что премьер-министру не нравилось общение членов совета со СМИ, но последние говорят, что им об этом ничего не говорилось. Пусть так, но у правительства уже две недели нет никаких рекомендаций от ученых. Читать далее...

Компания малолеток угоняла и разбивала автомобили

Пярнуский уездный суд признал 18-летнего Кардо виновным в угоне и самовольном использовании автомобилей. Юноша, который ранее был с законом не в ладах, совершал преступления не в одиночку, а со своими несовершеннолетними товарищами. Читать далее...

Приход Lidl запустил рост зарплат обслуживающего персонала магазинов

Если эстонские потребители ждали появления торговой сети Lidl с понятным нетерпением, то теперь оказалось, что и продавцы других магазинов также могут извлечь выгоду из прихода новичка. Lidl первой обнародовала заработную плату своих сотрудников - и, поскольку она на четверть превышала среднюю зарплату эстонских продавцов, другие сети были вынуждены также сообщить о ее повышении. Читать далее...

Репортаж 〉 Депутат Рийгикогу Мартин Репинский считает, что работа таксистом помогает ему лучше выполнять работу парламентария

Избранный в 2019 году в Рийгикогу, но теперь посвятивший себя таксоизвозу Мартин Репинский (Центристская партия) сказал, что с большой долей вероятности по истечении срока действия мандата поставит крест на политике. Причина в том, что ему скучно в парламенте. Читать далее...

Семейное празднование Рождества закончилось трагически: смотришь, как горит твой дом, и ничего не можешь поделать