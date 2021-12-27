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  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: влияние прихода Lidl, трагическое празднование Рождества и цены на недвижимость

Картина дня: влияние прихода Lidl, трагическое празднование Рождества и цены на недвижимость

Lidl. ФОТО: limon.ee

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 декабря.

Мамочка, живи 〉 «Все началось с урчания в животе»: 24-летняя жительница Эстонии борется с раком кишечника

Жизнь 24-летней Карины из Курессааре сейчас будто бы мирная и веселая, в семье растет дочь, которой пока всего два года. Однако как гром среди ясного неба у Карины может внезапно случится сильнейшая паническая атака. В благотворительной рождественской программе «Jõulutunnel» она рассказала о своей борьбе с раком кишечника. Читать далее...

Недовольный читатель: Selver месяцами мотал мне нервы из-за 17 евро

В редакцию потребительского портала Postimees обратился читатель, который не понимает, почему сеть Selver месяцами досаждала ему из-за счета в 17 евро вместо того, чтобы уладить ситуацию разумным способом. Читать далее...

Bolt снял с ничего не подозревающего пассажира 46 евро за поездку стоимостью 10 евро

Клиент начал свой путь из Вяэна-Йыэсуу в Пильдикюла, будучи уверенным, что это будет стоить ему 10 евро 80 ​​центов. На деле же Bolt cнял с его счета 46 евро и 20 центов. Читать далее...

Премьер-министр не говорила научному совету о своих желаниях

Несмотря на то, что премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) объяснила роспуск научного совета усталостью его членов, причастные к вопросу люди с ней не согласны. Политические источники утверждают, что премьер-министру не нравилось общение членов совета со СМИ, но последние говорят, что им об этом ничего не говорилось. Пусть так, но у правительства уже две недели нет никаких рекомендаций от ученых. Читать далее...

Компания малолеток угоняла и разбивала автомобили

Пярнуский уездный суд признал 18-летнего Кардо виновным в угоне и самовольном использовании автомобилей. Юноша, который ранее был с законом не в ладах, совершал преступления не в одиночку, а со своими несовершеннолетними товарищами. Читать далее...

Приход Lidl запустил рост зарплат обслуживающего персонала магазинов

Если эстонские потребители ждали появления торговой сети Lidl с понятным нетерпением, то теперь оказалось, что и продавцы других магазинов также могут извлечь выгоду из прихода новичка. Lidl первой обнародовала заработную плату своих сотрудников - и, поскольку она на четверть превышала среднюю зарплату эстонских продавцов, другие сети были вынуждены также сообщить о ее повышении. Читать далее...

Репортаж 〉 Депутат Рийгикогу Мартин Репинский считает, что работа таксистом помогает ему лучше выполнять работу парламентария

Избранный в 2019 году в Рийгикогу, но теперь посвятивший себя таксоизвозу Мартин Репинский (Центристская партия) сказал, что с большой долей вероятности по истечении срока действия мандата поставит крест на политике. Причина в том, что ему скучно в парламенте. Читать далее...

Семейное празднование Рождества закончилось трагически: смотришь, как горит твой дом, и ничего не можешь поделать

"Санта был в гостях, мы раздавали подарки, все было красиво, а потом вдруг...» - вспоминает 18-летний Сандер вечер 25 декабря, когда семейное празднование Рождества приняло трагический оборот. Читать далее...

В Эстонии выявили 535 новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4494 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 535. Скончались семь человек. Читать далее...

Итоги года 〉 Каким 2021 год запомнится самым влиятельным людям Эстонии?

Оставшиеся дни кризисного 2021 года можно посвятить подведению итогов. Каким этот год запомнится президенту, премьер-министру, мэрам самых крупных городов и другим влиятельным людям? Что они считают своим главным достижением, а что можно записать в список провалов? Об этом они рассказали Rus.Postimees.
 

ФОТО 〉 Таллинн планирует вновь поддержать строительство церкви в Мустамяэ

В рамках строительства Мустамяэской церкви, начавшегося в 2017 году, осталось провести внутренние отделочные работы. Мэр Таллинна Михаил Кылварт, посетивший церковь перед Рождеством, считает, что город, вероятно, сможет материально поддержать строительство церкви и в следующем году. Читать далее...

Путин – НАТО: Сеанс одновременной игры на всех досках

"Российский лидер снова показал себя непревзойденным ньюсмейкером, умеющим без видимых усилий продуцировать новости, о которых говорят буквально все. Не преувеличивая, можно утверждать, что уходящий год завершается «под знаком Путина»", - пишет Вячеслав Иванов.

Неожиданно: цены на недвижимость в Таллинне диктуют крупные инфотехнологические фирмы

Рубрика «Ваш дом» портала Rus.Postimees обратилась к лидерам рынка недвижимости Эстонии с просьбой прокомментировать итоги уходящего года и дать прогноз на ближайшее будущее. Читать далее...

Угрозы мировой экономике в 2022 году: при чем здесь "Северный поток - 2"?

В 2021 году мировая экономика оправилась от спада, вызванного пандемией, но во втором полугодии ее рост замедлился из-за новых вспышек коронавируса. Свою роль сыграли и разрывы глобальных цепочек поставок, нехватка рабочей силы и медленные темпы вакцинации от коронавируса, особенно в развивающихся странах. Читать далее...

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