ДТП на парковке: виновник скрылся с месте происшествия

Как сообщает Лыунаская префектура, автомобиль светлого цвета въехал в оставленную на стоянке машину Subaru, которая получила повреждения. Водитель, виновный в аварии, скрылся с места происшествия и не известил о ДТП владельца поврежденного автомобиля или полицию.