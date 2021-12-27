ДТП на парковке: виновник скрылся с месте происшествия
В четверг, 23 декабря, около 18.30 в Пыльтсамаа у магазина Selver на Йыгеваском шоссе, 1а произошло ДТП. Полиция ищет виновника и очевидцев аварии.
В четверг, 23 декабря, около 18.30 в Пыльтсамаа у магазина Selver на Йыгеваском шоссе, 1а произошло ДТП. Полиция ищет виновника и очевидцев аварии.
Как сообщает Лыунаская префектура, автомобиль светлого цвета въехал в оставленную на стоянке машину Subaru, которая получила повреждения. Водитель, виновный в аварии, скрылся с места происшествия и не известил о ДТП владельца поврежденного автомобиля или полицию.
Полиция просит тех, у кого есть дополнительная информация о совершившем ДТП водителе, связаться с ними по телефону 7768433 или по электронной почте sulev.jyrgenson@politsei.ee.