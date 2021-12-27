В Эстонии начинается перепись населения: пять важных напоминаний о безопасности

Чтобы заполнение вопросника переписи было максимально безопасным, руководитель проекта переписи населения и жилого фонда Лийна Осила напоминает основные принципы заполнения анкеты и делится полезными рекомендациями.

1. При авторизации в онлайн-среде вопросника убедитесь, что вы зашли по адресу https://uuringud.stat.ee. Время от времени мошенники пытаются копировать веб-страницы, создавая очень похожие на оригинал адреса. При возникновении сомнений не забывайте, что для заполнения вопросника можно зайти и на сайт www.perepis.ee. Этот адрес легко запомнить и вбить в поисковик Google.

2. Переписчики переписи населения никогда не запросят информацию о вашем банковском счете, не попросят никаких пин-кодов, денежных переводов или идентификации посредством ID-карты, мобильного ID или Smart-ID. Если кто-то от имени переписчика попытается сделать нечто подобное или у вас возникнут иные причины для подозрений, просим позвонить в службу клиентской поддержки Департамента статистики по номеру 625 9300, чтобы проверить подлинность переписчика по имени или идентификационному номеру. Переписчика по имени можно найти и самому на сайте переписи населения в разделе контактов.

3. В ходе переписи большую часть данных департамент соберет из регистров и посредством интернет-вопросника, но за этими этапами последуют в небольшом объеме телефонные интервью и домашние визиты – это коснется только включенных в выборку исследования людей, которые по каким-то причинам не заполнили интернет-анкету. Переписчика можно опознать по соответствующему рабочему удостоверению. Также переписчики носят шарфы и перчатки ярких тонов с символикой переписи.

4. Если у вас появятся сомнения в том, что за дверью находится настоящий переписчик, попросите его показать рабочее удостоверение, в котором прописаны его имя и идентификационные номер. При любых подозрениях можно позвонить в службу клиентской поддержки Департамента статистики и проверить информацию. Если переписчик отказывается показать удостоверение, у вас есть право обратиться в полицию, поскольку, возможно, вы имеете дело с мошенником.

5. При возникновении любых иных подозрений – например, если вам кажется, что в интернете распространяется поддельный вопросник, – обязательно при первой возможности сообщите об этом по информационной линии переписи населения 625 9300 или обратиться в полицию. Департамент полиции и погранохраны хорошо осведомлен о проведении переписи, а веб-полицейские внимательно следят за процессом.

Интернет-вопросник переписи населения можно заполнить в период с 28 декабря 2021 года по 22 января 2022 года. Затем, с 1 по 28 февраля 2022 года, данные будут собираться при помощи переписчиков – это коснется только включенных в обязательную случайную выборку исследования людей, которые по каким-то причинам не заполнили интернет-анкету. Собранные и проанализированные данные будут поэтапно публиковаться начиная с июня 2022 года.