Не вернулся домой: полиция ищет пропавшего 16-летнего юношу
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 16-летнего Маркуса, который 23 декабря ушел из дома в Эльва и до сих пор не вернулся.
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 16-летнего Маркуса, который 23 декабря ушел из дома в Эльва и до сих пор не вернулся.
Раньше уже случалось, что местонахождение Маркуса было неизвестно и к его поискам привлекали полицию. Возможно, что Маркус из Эльва направился проводить время в Тарту, но нельзя исключать и другие регионы.
Рост Маркуса около 180 сантиметров, у него крепкое телосложение. На нем красная парка с меховым капюшоном, черные спортивные брюки, серая вязаная шапка и оранжево-черная спортивная обувь.
Всех, у кого есть информация о местонахождении Маркуса, просят позвонить по номеру 112.