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Не вернулся домой: полиция ищет пропавшего 16-летнего юношу

Пропавший Маркус. ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 16-летнего Маркуса, который 23 декабря ушел из дома в Эльва и до сих пор не вернулся. 

Раньше уже случалось, что местонахождение Маркуса было неизвестно и к его поискам привлекали полицию. Возможно, что Маркус из Эльва направился проводить время в Тарту, но нельзя исключать и другие регионы. 

Рост Маркуса около 180 сантиметров, у него крепкое телосложение. На нем красная парка с меховым капюшоном, черные спортивные брюки, серая вязаная шапка и оранжево-черная спортивная обувь. 

Всех, у кого есть информация о местонахождении Маркуса, просят позвонить по номеру 112. 

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