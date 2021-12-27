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Пропавший в конце декабря 16-летний юноша найден

Полицейская машина. ФОТО: Marko Saarm

16-летний Маркус, которого полиция искала с конца декабря, ушедший из своего дома в Эльва, вернулся домой и с ним все в порядке.

В какой-то момент с мальчиком удалось выйти на контакт и убедиться, что его здоровью и жизни ничто не угрожает. Также выяснилось, что несовершеннолетний намеренно скрывался и говорил, что не хочет возвращаться домой, а хочет провести время с друзьями. Полиция сейчас работает с другими специалистами, чтобы найти решение проблем ребенка.

«Каждый год в полицию поступает до 3000 заявлений о несовершеннолетних, которые самовольно ушли из дома, школы или из-под опеки, к их поискам привлекается полиция. Причины, по которым дети убегают, в основном связаны с семейными проблемами, проблемами развития или психологическими проблемами. Также такое может произойти, например, из-за какой-то зависимости или потому что подросток попал в банду, поэтому без посторонней помощи эти дети могут оказаться в опасности», — пояснила участковый полицейский Тартумаа Яна Тооде.

«К сожалению, постоянные поиски не решают проблемы сбежавших из дома детей. Специалистам предстоит найти и решить в личном порядке причину, вынуждающую ребенка убегать от кого-то или бежать к кому-то», — отмечает участковый.

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