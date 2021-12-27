Пропавший в конце декабря 16-летний юноша найден

В какой-то момент с мальчиком удалось выйти на контакт и убедиться, что его здоровью и жизни ничто не угрожает. Также выяснилось, что несовершеннолетний намеренно скрывался и говорил, что не хочет возвращаться домой, а хочет провести время с друзьями. Полиция сейчас работает с другими специалистами, чтобы найти решение проблем ребенка.

«Каждый год в полицию поступает до 3000 заявлений о несовершеннолетних, которые самовольно ушли из дома, школы или из-под опеки, к их поискам привлекается полиция. Причины, по которым дети убегают, в основном связаны с семейными проблемами, проблемами развития или психологическими проблемами. Также такое может произойти, например, из-за какой-то зависимости или потому что подросток попал в банду, поэтому без посторонней помощи эти дети могут оказаться в опасности», — пояснила участковый полицейский Тартумаа Яна Тооде.