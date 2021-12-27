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  • Сообщение между материком и островом Пийриссаар не восстановится и в начале января

Сообщение между материком и островом Пийриссаар не восстановится и в начале января

Судно Kihnu Veeteed. Иллюстративное фото. ФОТО: Urmas Luik

Судно на воздушной подушке, почти месяц назад вышедшее из строя, из-за поломки не выйдет на линию между материком и островом Пийриссаар и в начале января.

Об этом BNS сообщила в пресс-релизе фирма-оператор линии Kihnu Veeteed, напомнив, что в теплое время между портами Лааксааре и островом ходит паром Koidula, однако с 30 ноября судно завершило навигацию, поскольку на озере появился лед. 1 декабря открыло навигацию судно на воздушной подушке, которое не берет на борт автомобили и способно принять только шестерых пассажиров.

Уже 2 декабря Kihnu Veeteed сообщила, что судно на воздушной подушке сломалось и на ближайшее время его рейсы отменены. Вскоре стало ясно, что судно не выйдет на линию в течение всего декабря.

В понедельник Kihnu Veeteed передала, что сообщение с островом не восстановится и в новом году до 6 января. Более точные сроки задержки прояснятся 3 января.

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