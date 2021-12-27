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Член Рийгикогу незаконно получил деньги за работу в горсовете

Калле Грюнталь. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Член Рийгикогу и городского совета Пайде Калле Грюнталь сообщил, что ему незаконно выплачены деньги за участие в работе горсовета, пишет Järva Teataja.

Грюнталь, который состоит Консервативной народной партии Эстонии, пояснил, что члены Рийгикогу и Европейского парламента могут состоять в горсоветах местных самоуправлений, но могут получать лишь зарплату члена Рийгикогу, а плату за работу в горсовете - нет.

Недавно на банковский счет Грюнталя поступили 60 евро за работу, проделанную в ноябре в городском совете Пайде. Грюнталь сказал, что он получил оплату, как и другие члены городского совета, по распоряжению председателя совета Тармо Альди. К настоящему времени в почтовый ящик Грюнталя пришло очередное распоряжение председателя совета, согласно которому, он должен вернуть 60 евро. «Помимо меня, это касается и Керсти Сарапуу, которая, насколько мне известно, уже вернула эту сумму городу», - отметил он.

Грюнталь заявил, что непременно вернет эту сумму, но у него возник вопрос, что ему делать при заполнении декларации о доходах. «Во вторник я созвал заседание ревизионной комиссии городского совета Пайде, чтобы выяснить, почему городской совет Пайде повел себя подобным образом», - сказал он.

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