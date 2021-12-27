Переговоры в Вене: Иран настаивает на снятии "нефтяных" санкций США

Власти Ирана перед началом нового раунда переговоров о ядерной программе Тегерана потребовали снять со страны санкции, введенные США и затрагивающие торговлю нефтью. Задачей-минимумом очередной серии консультаций в Вене должно стать возвращение иранского экспорта нефти в норму и обеспечение доступа к вырученным за нефть деньгам в иностранных банках, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян в понедельник, 27 декабря. Участники венских переговоров вновь обсуждают возможность снятия штрафных мер Вашингтона с Исламской Республики в обмен на согласие Ирана ограничить развитие его ядерной программы.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который в 2015 году подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС. Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, после чего Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры против Тегерана.