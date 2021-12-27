«Я совершила ошибку» ⟩ Канцлер юстиции и детский омбудсмен была замечена в компании осужденного за попытку совращения несовершеннолетнего

На странице в Facebook Микка Пярнитса, борца против домогательств, подлило масла в огонь объяснение, присланное Юлле Мадизе в личные сообщения, но обнародованное получателем, где якобы была сделана попытка смягчить преступление Пеэтер Хельме. «По вашей информации, Пеэтеру Хельме предъявляли нечто большее, чем публикация отвратительных мыслей на сайте для взрослых? Это мерзко и ужасно, что он писал там пьяным, он получил наказание, он совершенно смиренный и глубоко сожалеет об этом. В общем, позволено разделять писателя и его творения, тем более что он никогда не подвергал опасности ни одного ребенка», - пишет Мадизе.