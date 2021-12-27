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  • Канцлер юстиции и детский омбудсмен была замечена в компании осужденного за попытку совращения несовершеннолетнего

«Я совершила ошибку» ⟩ Канцлер юстиции и детский омбудсмен была замечена в компании осужденного за попытку совращения несовершеннолетнего

Канцлер юстиции Юлле Мадизе пришла на презентацию книги к Пеэтеру Хельме, однако теперь сожалеет об этом. ФОТО: Sander Ilvest

Канцлер юстиции и детский омбудсмен (защищает права детей в отношениях с людьми и учреждениями, выполняющими общественные обязанности) Юлле Мадизе разожгла в соцсетях страсти на презентации книги Пеэтера Хельме, осужденного за попытку совращения несовершеннолетнего. По словам канцлера юстиции, она никоим образом не хотела своим поведением умалять деяние, за которое Хельме был осужден, пишет Postimees.

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На странице в Facebook Микка Пярнитса, борца против домогательств, подлило масла в огонь объяснение, присланное Юлле Мадизе в личные сообщения, но обнародованное получателем, где якобы была сделана попытка смягчить преступление Пеэтер Хельме. «По вашей информации, Пеэтеру Хельме предъявляли нечто большее, чем публикация отвратительных мыслей на сайте для взрослых? Это мерзко и ужасно, что он писал там пьяным, он получил наказание, он совершенно смиренный и глубоко сожалеет об этом. В общем, позволено разделять писателя и его творения, тем более что он никогда не подвергал опасности ни одного ребенка», - пишет Мадизе.

Однако Пеэтер Хельме публично не сожалел о своих действиях ни смиренно, ни как-либо иначе. Он признал в суде, что его поведение было бессмысленным и безответственным, но после признания судом его вины он объявил обвинение несправедливым, а приговор - смехотворным.

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