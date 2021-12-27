«Я совершила ошибку» ⟩ Канцлер юстиции и детский омбудсмен была замечена в компании осужденного за попытку совращения несовершеннолетнего
Канцлер юстиции и детский омбудсмен (защищает права детей в отношениях с людьми и учреждениями, выполняющими общественные обязанности) Юлле Мадизе разожгла в соцсетях страсти на презентации книги Пеэтера Хельме, осужденного за попытку совращения несовершеннолетнего. По словам канцлера юстиции, она никоим образом не хотела своим поведением умалять деяние, за которое Хельме был осужден, пишет Postimees.