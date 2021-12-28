Даже у климатического пионера - Европы не получается полностью отказаться от угля. ФОТО: SIPHIWE SIBEKO

Уголь переживает ренессанс. Самое грязное топливо и главный источник парниковых газов в энергетике вновь пользуется бешеным спросом, несмотря на обещания всех стран мира сократить выбросы ради борьбы с глобальным потеплением. Однако не все так плохо - есть в росте потребления угля и хорошие новости для зеленой энергетики.

Уходящий 2021 год оказался рекордным, и в ближайшие три года потребление угля не уменьшится, прогнозирует Международное энергетическое агентство (IEA). А все потому, что восстановление после ковидной пандемии оказалось энергозатратным. Газа, ветра и солнца не хватает, чтобы закрыть бешеный спрос на электроэнергию. Поэтому мир снова принялся жечь уголь, несмотря на протесты экологов.

«После спада в угольной энергетике в 2019 и 2020 годах казалось, что пик был пройден в 2018-м. Однако 2021 год развенчал эти надежды. Спрос на электроэнергию опережает ее производство из низкоуглеродных источников, что вкупе с быстро растущими ценами на природный газ приведет к увеличению выработки на угольных электростанциях на 9% в 2021 году», - подсчитало IEA, на оценки которого ориентируются богатые страны-потребители при определении энергетической политики.

В Европе проблему усугубили погода (в последние месяцы там безветренно и прохладно), дефицит природного газа (треть которого традиционно поставляла Россия) и затянувшийся ремонт на атомных станциях во Франции.

Китай запустил на полную мощность законсервированные было шахты и карьеры, поскольку перестал покупать уголь у Австралии из-за дипломатического конфликта, а высокие цены и перебои с транспортом на мировом рынке не позволили быстро восполнить потерянные поставки.

И это не временный ковидный сбой, а вполне себе новая тенденция. Отказаться от угля быстро не получится, предупреждает IEA. В наступающем году мир сожжет его еще на 1,5% больше, чем в уходящем.

«То, как сейчас развивается ситуация, позволяет предположить, что потребление угля в мире вырастет в 2022 году до невиданного доселе уровня и останется на нем до конца 2024 года», - говорится в ежегодном угольном отчете IEA.

Это хорошие новости для России, которая и без того является крупнейшим в мире поставщиком ископаемого топлива на мировые рынки благодаря нефти и газу, а теперь еще и наращивает добычу и экспорт угля. По оценке IEA, к 2024 году добыча вырастет на 2,8%, тогда как стратегия российских властей предполагает удвоение экспорта в ближайшие 15 лет.

Но рост потребления угля в мире - плохие новости для климата. Генсек ООН Антониу Гутерриш не первый год призывает страны взять на себя четкие обязательства отказаться от сжигания угля, но все никак. Надежды договориться об этом на климатическом саммите в Глазго в ноябре разбились о ковидные реалии.

Как уголь сжигает собственное будущее

Однако есть и повод не впадать в уныние. Как ни парадоксально, ренессанс угля и рекордные цены на природный газ в итоге рискуют лишь ускорить зеленую революцию в энергетике. И вот почему.

Для того, чтобы запустить угольную электростанцию, европейской энергетической компании необходимо купить квоту на выброс парниковых газов. Чем больше выбросов - тем дороже. Так ЕС подталкивает промышленность и энергетику к переходу на зеленые рельсы.

Цена этих квот растет так быстро, что на последнем саммите 27 стран Евросоюза несколько членов ЕС, включая Польшу, Чехию и Испанию, потребовали обуздать спекулянтов.

Они уверены, что без вмешательства финансистов цена квоты на тонну выбросов углекислого газа не могла вырасти с 31 евро в начале года до 90 евро к декабрю, причем только с начала ноября она прибавила аж 50%.

Все это делает запуск угольных электростанций дорогим удовольствием, однако при текущих ценах на природный газ уголь жечь все равно выгоднее, чем более чистый газ.

Шахтер в Донецке ФОТО: AFP

Так что Европа продолжит увеличивать потребление угля, а следом будет повышаться и стоимость выброса тонны СО2 - еще и потому, что одновременно с ростом спроса сокращается предложение, ведь с течением времени объем этих квот постепенно уменьшается, поскольку ЕС твердо настроен обнулить выбросы к 2050 году.

И вот тут как раз и кроется утешительный приз для временно проигравших битву за чистых воздух.

Цена квоты на выброс тонны углекислого газа достигла такого уровня, на котором затратные «зеленые» технологии вдруг стали рентабельными. Таких технологий на стадии разработок много, но в промышленном масштабе развиваются пока две главные. Первая - производство водорода для энергетики и транспорта, вторая - улавливание выбрасываемого на производстве углерода и его хранение, например, под землей.

Технологии уже сейчас обходятся от 75 до 120 евро за тонну, однако для того, чтобы компании заинтересовались такими вложениями, цены на выбросы должны продержаться на нынешнем уровне пару лет, говорили аналитики, опрошенные газетой FT.

Повышенный спрос на уголь как раз способствует этому. Однако уверенности у экспертов нет, хотя некоторые и ожидают роста цен до трехзначных цифр и даже до 200 евро за тонну.

Дело в том, что помимо рыночных факторов на котировки влияют и политические, как показал демарш Польши, Чехии и Испании на последнем саммите ЕС. Теоретически все идет к тому, чтобы цены росли и дальше, поскольку Европа собирается расширить число тех, кто обязан покупать квоты, и намерена урезать льготы для промышленности, авиации, морского транспорта и других отраслей.

Однако Еврокомиссия - фактически правительство ЕС - пока не смогла убедить власти 27 стран. Политики там опасаются недовольства населения растущими платежами за свет и газ.

И все же если квоты на выбросы останутся дорогими ввиду высоких цен на газ, включая российский, и благодаря ренессансу угля в Европе, в том числе на фоне закрытия атомных электростанций в Германии, то технологический прорыв в энергетике может случиться быстрее, чем было бы, оставайся все как было до ковида.

Кто, как и когда заплатит за отказ от угля

Правда, это лишь частично решит проблему выбросов от угольной энергетики и глобального потепления, поскольку ни Европа, ни даже США не являются основными потребителями угля.

Угольный разрез в Индии ФОТО: AFP

Эта роль отведена Китаю и Индии - на них приходится две трети всего мирового спроса. По оценкам IEA, в Китае, потребляющем половину всего угля в мире, спрос будет расти ближайшие три года на 1% в год, а в Индии - на 4% в год до 2024 года.

«Эти две страны с общим населением почти в 3 млрд человек и определят будущее угольной энергетики. Судьба угля зависит от того, как быстро и насколько эффективно эти страны будут двигаться к заявленным целям сокращения выбросов», - пишет IEA.

И Китай, и Индия обещают и хотят сократить выбросы и намерены в будущем полностью отказаться от угля. Четких сроков нет, есть только четкое понимание, что они не собираются делать это любой ценой.

Развивающиеся страны считают, что счет за зеленую революцию должны оплатить развитые экономики, поскольку именно их накопленные выбросы виновны в нынешнем потеплении, и потому что в их индустриальную революцию не было никаких ограничений, и благодаря ей они разбогатели.

По мнению IEA, в Европе и США уголь уже в следующем году выйдет из моды. Вторая молодость грязной энергетики быстро обернется эвтаназией под давлением общественности, законов и регулирующих органов.