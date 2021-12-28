Фото ⟩ Обгон на скользкой дороге привел к ДТП
В понедельник около 21:30 на шоссе Имавере — Вильянди — Каркси-Нуйа вблизи мызы Лооди произошло ДТП, в результате которого фургон Citroën перевернулся на крышу.
В понедельник около 21:30 на шоссе Имавере — Вильянди — Каркси-Нуйа вблизи мызы Лооди произошло ДТП, в результате которого фургон Citroën перевернулся на крышу.
Как пишет Sakala, вероятно, машина съехала с дороги при обгоне. Медики оказали водителю первую помощь и доставили его в больницу. По первоначальным данным, водитель был трезв.
По словам побывавшего на месте происшествия фотографа Эльмо Рийга, на месте ДТП дорога была скользкой. По словам местных жителей, там и раньше происходили аварии.