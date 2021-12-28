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Фото ⟩ Обгон на скользкой дороге привел к ДТП

В понедельник около 21:30 на шоссе Имавере — Вильянди — Каркси-Нуйа вблизи мызы Лооди произошло ДТП, в результате которого фургон Citroën перевернулся на крышу.

Как пишет Sakala, вероятно, машина съехала с дороги при обгоне. Медики оказали водителю первую помощь и доставили его в больницу. По первоначальным данным, водитель был трезв.

По словам побывавшего на месте происшествия фотографа Эльмо Рийга, на месте ДТП дорога была скользкой. По словам местных жителей, там и раньше происходили аварии.

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