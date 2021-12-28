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  • Эстония
  • Участие в переписи населения обязательно для 61 тысячи человек: а вы попали в их число?

Участие в переписи населения обязательно для 61 тысячи человек: а вы попали в их число?

Счетчиков можно узнать по шарфу, удостоверению и рабочим инструментам с дизайном переписи населения ФОТО: Statistikaamet

Сегодня в рамках переписи населения и жилого фонда начинается онлайн-опрос, в котором смогут принять участие все люди, живущие в Эстонии. Поскольку перепись в основном проводится на основе регистров, участие в ней для большинства жителей Эстонии является добровольным. Исключением являются 40 000 адресов, выбранные случайным образом: для почти 61 000 человек, проживающих по этим адресам, заполнение анкеты переписи будет обязательным, пишет Postimees.

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В каждом местном самоуправлении Эстонии были в зависимости от количества жителей выбраны случайные адреса, на которые в декабре и январе будут отправлены бумажные письма с дизайном переписи населения. В них Департамент статистики Эстонии сообщает, что участие в переписи обязательно для людей, проживающих в этих жилых помещениях.

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