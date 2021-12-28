Участие в переписи населения обязательно для 61 тысячи человек: а вы попали в их число?

Сегодня в рамках переписи населения и жилого фонда начинается онлайн-опрос, в котором смогут принять участие все люди, живущие в Эстонии. Поскольку перепись в основном проводится на основе регистров, участие в ней для большинства жителей Эстонии является добровольным. Исключением являются 40 000 адресов, выбранные случайным образом: для почти 61 000 человек, проживающих по этим адресам, заполнение анкеты переписи будет обязательным, пишет Postimees.