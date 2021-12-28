Ужесточаются требования для въезда в Финляндию и Швецию

Помимо сертификата о вакцинации или перенесенном ковиде необходимо будет предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном не ранее чем за 48 часов до поездки.

От этого требования освобождаются граждане Финляндии и Швеции, постоянно проживающие в Финляндии и Швеции иностранцы и те, кто приезжает в страну по неотложным семейным и личным делам.