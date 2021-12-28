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Ужесточаются требования для въезда в Финляндию и Швецию

Таллиннский порт во время чрезвычайного положения. ФОТО: Tairo Lutter

Со вторника, 28 декабря до 16 января ужесточаются требования для прибывающих в Финляндию и Швецию из других стран Шенгенского соглашения и ЕС.

Помимо сертификата о вакцинации или перенесенном ковиде необходимо будет предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном не ранее чем за 48 часов до поездки.

От этого требования освобождаются граждане Финляндии и Швеции, постоянно проживающие в Финляндии и Швеции иностранцы и те, кто приезжает в страну по неотложным семейным и личным делам.

Ранее на прошлой неделе такая мера была введена для прибывающих из стран, не входящих в Евросоюз.

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