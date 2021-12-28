Коронавирус подтвержден у 981 жителя Эстонии

Среди новых заразившихся 503 человека не были вакцинированы, а 478 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 28 декабря в больницах находится 236 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 173 человека, из которых 141 человек не был вакцинирован, у 32 человек курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 22 новые истории болезни. Скончались два человека, оба были вакцинированы: 66-летний мужчина и 96-летняя женщина.

За сутки ввели 6312 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 619 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 276 388 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,2%.

Всего в Эстонии выявлено 1916 коронапозитивных, в случае которых генотипирование указывает на омикрон-штамм.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.