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  • Читатель негодует: почему снегоуборочная машина сваливает снег перед воротами?!

Читатель негодует: почему снегоуборочная машина сваливает снег перед воротами?!

Lumekuhi ФОТО: Erik Prozes

В редакцию потребительского портала Postimees обратился читатель, который был очень недоволен грудой снега, сваленной снегоуборочной техникой перед воротами его дома.

«Регулируется ли работа снегоочистителей в том смысле, что могут ли сваливать тонны спрессованного снега перед входами в жилые помещения?» - написал читатель.

Аналогичный вопрос беспокоит сегодня, очевидно, многие домохозяйства. Данный инцидент произошел в волости Раэ. По словам специалиста по уходу за дорогами волостного департамента развития и администрации Ханнеса Карона, работа снегоочистителей регулируется таким образом, чтобы дороги и улицы были чистыми для движения.

«Нынешняя ситуация и так была сложной - в одно мгновение выпало невероятное количество снега», - пояснил Карон.

Cпециально отведенное свободное от снега место перед воротами не предусмотрено, а в случае с этой улицей снег был вытеснен на предназначенную для этого транспортную площадку.

«Некоторые люди обратились в муниципалитет с этой проблемой и сами ликвидировали снежные валы, потому что они знают, как трудно снегоуборочной технике расчищать территорию перед каждыми воротами. Мы пытаемся понять озабоченность жителей волости и в то же время ожидаем понимания и отношения к тем, кто убирает снег», - добавил Карон.

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