Читатель негодует: почему снегоуборочная машина сваливает снег перед воротами?!

«Регулируется ли работа снегоочистителей в том смысле, что могут ли сваливать тонны спрессованного снега перед входами в жилые помещения?» - написал читатель.

Аналогичный вопрос беспокоит сегодня, очевидно, многие домохозяйства. Данный инцидент произошел в волости Раэ. По словам специалиста по уходу за дорогами волостного департамента развития и администрации Ханнеса Карона, работа снегоочистителей регулируется таким образом, чтобы дороги и улицы были чистыми для движения.

«Нынешняя ситуация и так была сложной - в одно мгновение выпало невероятное количество снега», - пояснил Карон.

Cпециально отведенное свободное от снега место перед воротами не предусмотрено, а в случае с этой улицей снег был вытеснен на предназначенную для этого транспортную площадку.