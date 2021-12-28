Читатель негодует: почему снегоуборочная машина сваливает снег перед воротами?!
В редакцию потребительского портала Postimees обратился читатель, который был очень недоволен грудой снега, сваленной снегоуборочной техникой перед воротами его дома.
В редакцию потребительского портала Postimees обратился читатель, который был очень недоволен грудой снега, сваленной снегоуборочной техникой перед воротами его дома.
«Регулируется ли работа снегоочистителей в том смысле, что могут ли сваливать тонны спрессованного снега перед входами в жилые помещения?» - написал читатель.
Аналогичный вопрос беспокоит сегодня, очевидно, многие домохозяйства. Данный инцидент произошел в волости Раэ. По словам специалиста по уходу за дорогами волостного департамента развития и администрации Ханнеса Карона, работа снегоочистителей регулируется таким образом, чтобы дороги и улицы были чистыми для движения.
«Нынешняя ситуация и так была сложной - в одно мгновение выпало невероятное количество снега», - пояснил Карон.
Cпециально отведенное свободное от снега место перед воротами не предусмотрено, а в случае с этой улицей снег был вытеснен на предназначенную для этого транспортную площадку.
«Некоторые люди обратились в муниципалитет с этой проблемой и сами ликвидировали снежные валы, потому что они знают, как трудно снегоуборочной технике расчищать территорию перед каждыми воротами. Мы пытаемся понять озабоченность жителей волости и в то же время ожидаем понимания и отношения к тем, кто убирает снег», - добавил Карон.