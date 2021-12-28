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Впервые в Эстонии: новый жилой район строит MTÜ

Будущий район Суплузе ФОТО: LVM kinnisvara

На берегу реки Пярну, в девяти минутах езды до летней столицы, началась застройка первого жилого района в Эстонии, улицы которого будут находиться в совместной собственности жителей, передает Kodu.

Все дороги и улицы будущего района Суплузе, развитием которого занимается LVM Kinnisvara, будут построены и соответственно будут принадлежать созданному будущими жителями MTÜ.

«Это помогло удержать продажную цену земельных участков на очень низком уровне и в то же время позволило быстро начать застройку, — объяснил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. — Участки для совместной застройки уже проданы, на данный момент доступны только самые дорогие участки по полной цене».

По словам Саксинга, это первый случай в Эстонии, когда при строительстве нового жилого района используется бизнес-модель застройки совместной собственности. Помимо более низкой цены, это также помогает покупателю сэкономить на общих расходах.

«Участок для застройки в районе Суплузе стоит около 10 000 евро, участие каждого собственника в затратах на развитие дорог и улиц будет одинаковой, — пояснил он. — Аналогичный участок с готовой инфраструктурой на рынке стоит около 35 000 евро».

В настоящее время в жилом районе Суплузе выставлены на продажу еще 16 участков, но это уже недвижимость по полной стоимости. Новый жилой район расположен на берегу реки Пярну. Известно, что первые поселения появились в этих местах уже 11 000 лет назад.

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