Впервые в Эстонии: новый жилой район строит MTÜ

Все дороги и улицы будущего района Суплузе, развитием которого занимается LVM Kinnisvara, будут построены и соответственно будут принадлежать созданному будущими жителями MTÜ.

«Это помогло удержать продажную цену земельных участков на очень низком уровне и в то же время позволило быстро начать застройку, — объяснил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. — Участки для совместной застройки уже проданы, на данный момент доступны только самые дорогие участки по полной цене».

По словам Саксинга, это первый случай в Эстонии, когда при строительстве нового жилого района используется бизнес-модель застройки совместной собственности. Помимо более низкой цены, это также помогает покупателю сэкономить на общих расходах.

«Участок для застройки в районе Суплузе стоит около 10 000 евро, участие каждого собственника в затратах на развитие дорог и улиц будет одинаковой, — пояснил он. — Аналогичный участок с готовой инфраструктурой на рынке стоит около 35 000 евро».