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В Таллинне откроются четыре новых пункта сбора опасных отходов

Батарейки Duracell. ФОТО: ANATOLII STEPANOV / REUTERS

В предстоящем году Таллиннский центр отходов откроет дополнительные пункты сбора опасных отходов в районах Кристийне, Ласнамяэ и Хааберсти.

«В 2020 году в Таллинне удалось собрать 350 тонн опасных отходов. Ежегодная статистика показывает, что люди заботятся об окружающей среде, и активно пользуются этой услугой. Открытие новых пунктов для сбора опасных отходов позволит людям делать экологичный выбор с еще большим удобством», - сказал вице-мэр Йоозеп Вимм.

В начале года, 8 января, откроется пункт сбора опасных отходов по адресу Мустйыэ, 40 в районе Кристийне. В ближайшее время пункты также будут открыты в Ласнамяэ по адресу ул. Паэ, 19, а также неподалеку от перекрестка Нарвского шоссе и улицы Вана-Куули. Четвертый пункт сбора опасных отходов откроется возле развязки Хааберсти – на Палдиском шоссе возле заправочной станции Circle K и магазина «Рими».

В пункты приема опасных отходов можно сдать батарейки и аккумуляторы, просроченные лекарства, лампы, огнетушители, моторное и пищевое масло, а также остатки всевозможной бытовой химии. Принимается также запачканная опасными отходами упаковка – к примеру, банки из-под краски.

Пункты приема опасных отходов не обслуживают предприятия и учреждения. Большие объемы опасных отходов следует передать переработчикам, имеющим соответствующее разрешение.

В апреле приступили к работе два пункта сбора опасных отходов в районе Кесклинн – на парковках возле пересечения улиц Висмари и Тоомпуйестеэ, а также Раннамяэ-теэ и Вяйке-Раннавярава-теэ.

Пункты открыты по субботам и воскресеньям с 10 до 15 часов. Опасные отходы также можно сдать на четырех станциях переработки отходов и в ходе специальных акций. Опасные отходы принимаются только от жителей Таллинна, поэтому при себе следует иметь ИД-карту или водительские права.

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