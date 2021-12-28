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Владелец продал торговый центр Mustamäe
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Торговый центр Mustamäe Keskus. ФОТО: Mustamäe Keskus

Нынешний владелец продал таллиннский торговый центр Mustamäe, но подробности сделки не раскрываются, пишет Postimees.

Таллиннский торговый центр Mustamäe в настоящее время принадлежит учрежденному в Швеции фонду East Capital Real Estate. Теперь владелец объявил, что продал центр. Покупатель центра и сумма сделки держатся в секрете. 

По словам генерального директора фонда Мадиса Райдма, владелец целенаправленно развивал концепцию центра на протяжении многих лет, и нет сомнений в том, что у нового владельца будет конкурентоспособный центр с сильными арендаторами.

Райдма отметил, что продавать такой хорошо функционирующий центр несколько прискорбно, но, с другой стороны, есть чувство гордости за то, что было достигнуто. По его словам, во время пандемии оборот центра удалось даже увеличить.

East Capital консультировала Redgate Capital в сотрудничестве с Newsec Baltics.

Неизвестно, кто станет новым владельцем центра, и не известна цена продажи. Фонд является владельцем центра с 2016 года.

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