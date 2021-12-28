Владелец продал торговый центр Mustamäe

Владелец продал торговый центр MustamäeДополнено!
Нынешний владелец продал таллиннский торговый центр Mustamäe, но подробности сделки не раскрываются, пишет Postimees.
Нынешний владелец продал таллиннский торговый центр Mustamäe, но подробности сделки не раскрываются, пишет Postimees.
Таллиннский торговый центр Mustamäe в настоящее время принадлежит учрежденному в Швеции фонду East Capital Real Estate. Теперь владелец объявил, что продал центр. Покупатель центра и сумма сделки держатся в секрете.
По словам генерального директора фонда Мадиса Райдма, владелец целенаправленно развивал концепцию центра на протяжении многих лет, и нет сомнений в том, что у нового владельца будет конкурентоспособный центр с сильными арендаторами.
Райдма отметил, что продавать такой хорошо функционирующий центр несколько прискорбно, но, с другой стороны, есть чувство гордости за то, что было достигнуто. По его словам, во время пандемии оборот центра удалось даже увеличить.
East Capital консультировала Redgate Capital в сотрудничестве с Newsec Baltics.
Неизвестно, кто станет новым владельцем центра, и не известна цена продажи. Фонд является владельцем центра с 2016 года.