В Литве ввели ковид-паспорт для двенадцатилетних

Он будет необходим в местах торговли и развлечений, документ не будет требоваться в школах и кружках.

Сейчас в Литве ковид-паспорт необходим детям с 16 лет.

Одновременно вводится 7-месячный срок действия ковид-паспорта для совершеннолетних, которые не привиты бустерной дозой вакцины.

Это означает, что ковид-паспорт перестанет действовать у тех, кто полностью привился до начала лета.

Не привившиеся бустерной дозой вакцины работники определенных секторов экономики должны будут тестироваться профилактически как не привившиеся работники.

Тестирование обязательно для не привившихся работников лечебных учреждений, соцслужб, школ и детских садов, для работников аптек, перевозчиков, военных, а также для работников секторов развлечений, общественного питания, торговли, производства.

Сохранится порядок, согласно которому паспорт будет действовать семь месяцев у переболевших, два месяца - после положительного теста на антитела. После получения положительного теста на антитела работникам в течение двух месяцев не нужно будет проходить профилактическое тестирование.

Министерство здравоохранения Литвы обращает внимание, что ковид-паспорт несовершеннолетних, привитых по полной схеме, не будет иметь срока действия.