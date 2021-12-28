Картина дня: отмена льготных пенсий, открытое письмо спортклубов и труп женщины в Рапла
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 декабря.
Министерство социальных дел начинает последний этап реформы системы льготных пенсий и пенсий по выслуге лет. Это означает, что представители профессий, которые до сих пор могли выйти на заслуженный отдых раньше остальных, лишатся такого права. Читать далее...
Можно ли сдержать необузданный рост цен? Поможет ли инфляция развитию экономики? Грозит ли Эстонии неконтролируемый рост зарплат? Читать далее...
В середине прошлой недели председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон разместил в своих аккаунтах в соцсетях фотографию поздравительной открытки, присланной ему покидающим пост посла РФ в Таллинне Александром Петровым, на которой к «типографскому» набору подобающих предновогодней поре пожеланий от руки были дописаны заверения в том, что Россия и в 2022 году не собирается предпринимать никаких агрессивных действий в отношений своих соседей. Читать далее…
В воскресенье на Таллиннском шоссе в Рапла было найдено тело 37-летней женщины, пишет местное издание Raplamaa Sõnumid. Читать далее...
С 1 января Больничная касса запланировала несколько изменений в системе первичной медицинской службы, необходимых для улучшения доступности и качества услуг семейной медицины. Одним из основных изменений являются услуги колл-центра для семейных врачей, которые упрощают для пациентов общение со своими семейными врачами. Читать далее...
Эстонские фитнес- и спортивные клубы направили премьер-министру Кае Каллас второе открытое письмо, в котором еще раз напомнили о своем непростом положении и попросили о поддержке в размере минимум 30 миллионов евро. Читать далее...
По словам руководителя рискового управления и члена правления Swedbank Рауля Вахтра, в уходящем году попыток финансовых мошенничеств совершалось все больше: «Но хорошо то, что, благодаря своим мерам безопасности, мы смогли быстро выявить более половины всех попыток, а клиентов удалось уберечь от финансового ущерба». Читать далее…
На прошлой неделе был задержан прокурор Лыунаской окружной прокуратуры, которому предъявлено подозрение в даче ложных показаний в качестве свидетеля по административному делу. Читать далее...
Финансовая инспекция (FI) предостерегает от пользования услугами не имеющей лицензии на деятельность компании CoinLoan OÜ, которая занимается предоставлением кредитов и посредничества в кредитах, а также в привлечении вкладов. Читать далее...
Фонд развития промышленных парков Ида-Вирумаа в понедельник подписал с неназванным пока российским инвестором договор о строительстве в Нарве завода по производству осветительного оборудования. Предприятие будет расположено на новой, еще не застроенной площадке “Кулгу” в составе нарвского промпарка. Читать далее...
Ночью в результате пожаров в домах, расположенных в Тартумаа и Пярнумаа, погибли два человека: 55-летний мужчина и 60-летний мужчина. В обоих случаях пожар обнаруживали люди, которые находились далеко от места событий. По прибытии спасателей здания были охвачены огнем, избежать человеческих жертв не удалось. Читать далее…
Работающий в торговых центрах Эстонии латвийский магазин по продаже мобильных телефонов и прочего Evelatus отличился не с лучшей стороны: вместо решения жалоб клиентов они игнорируют решения Комиссии по потребительским спорам, что в нескольких случаях обеспечило им попадание в черный список. Читать далее...
Сегодня в рамках переписи населения и жилого фонда начинается онлайн-опрос, в котором смогут принять участие все люди, живущие в Эстонии. Поскольку перепись в основном проводится на основе регистров, участие в ней для большинства жителей Эстонии является добровольным. Исключением являются 40 000 адресов, выбранные случайным образом: для почти 61 000 человек, проживающих по этим адресам, заполнение анкеты переписи будет обязательным. Читать далее…
В канун Рождества жизнь четырех животных стала лучше, чем прежде. В Тарту спасатели вызволили из квартиры собаку, двух кошек и кролика, которые жили среди своих экскрементов и груды мусора. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7960 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 981. Скончались два человека. Читать далее...
Не каждый день встретишь такое, что молодой человек, который раньше не сталкивался с медициной, хочет пойти в коронаотделение в качестве волонтера. Именно такую заявку получила Ярвамааская больница во время начавшейся этой осенью вспышки коронавируса. Вчера больница поблагодарили за самоотверженную работу абитуриента Пайдеской гимназии Кевина Кинева. Читать далее…
Нынешний владелец продает таллиннский торговый центр Mustamäe. Читать далее…
Вчера пожилая женщина, упавшая в своей квартире в Ласнамяэ, не могла сама открыть дверь, и спасателям, чтобы помочь ей, пришлось войти в квартиру через окно. Читать далее…