Картина дня: отмена льготных пенсий, открытое письмо спортклубов и труп женщины в Рапла

Ночью при пожарах погибли два человека

Ночью в результате пожаров в домах, расположенных в Тартумаа и Пярнумаа, погибли два человека: 55-летний мужчина и 60-летний мужчина. В обоих случаях пожар обнаруживали люди, которые находились далеко от места событий. По прибытии спасателей здания были охвачены огнем, избежать человеческих жертв не удалось. Читать далее…

Почему известный в Эстонии магазин оказался в черном списке?

Работающий в торговых центрах Эстонии латвийский магазин по продаже мобильных телефонов и прочего Evelatus отличился не с лучшей стороны: вместо решения жалоб клиентов они игнорируют решения Комиссии по потребительским спорам, что в нескольких случаях обеспечило им попадание в черный список. Читать далее...

Участие в переписи населения обязательно для 61 тысячи человек: а вы попали в их число?

Сегодня в рамках переписи населения и жилого фонда начинается онлайн-опрос, в котором смогут принять участие все люди, живущие в Эстонии. Поскольку перепись в основном проводится на основе регистров, участие в ней для большинства жителей Эстонии является добровольным. Исключением являются 40 000 адресов, выбранные случайным образом: для почти 61 000 человек, проживающих по этим адресам, заполнение анкеты переписи будет обязательным. Читать далее…

Вонь, мусор и экскременты: в одной из квартир в ужасающих условиях оказались заперты несколько животных

В канун Рождества жизнь четырех животных стала лучше, чем прежде. В Тарту спасатели вызволили из квартиры собаку, двух кошек и кролика, которые жили среди своих экскрементов и груды мусора. Читать далее…

Коронавирус подтвержден у 981 жителя Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7960 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 981. Скончались два человека. Читать далее...

Фото 〉 После уроков в коронаотделение: школьник пришел на помощь больнице

Не каждый день встретишь такое, что молодой человек, который раньше не сталкивался с медициной, хочет пойти в коронаотделение в качестве волонтера. Именно такую заявку получила Ярвамааская больница во время начавшейся этой осенью вспышки коронавируса. Вчера больница поблагодарили за самоотверженную работу абитуриента Пайдеской гимназии Кевина Кинева. Читать далее…

Торговый центр Mustamäe продается

Нынешний владелец продает таллиннский торговый центр Mustamäe. Читать далее…

Мольбы о помощи из-за двери: в Ласнамяэ спасателям пришлось пробираться в квартиру через окно