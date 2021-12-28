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Интерес северных соседей к домашнему садоводству бьет рекорды

Комнатные растения. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Помимо традиционных цветочных лавок и магазинов товаров для садоводов саженцы теперь стали частью ассортимента обычных супермаркетов и универмагов, передает YLE.

Количество комнатных растений, которые выращивают финские производители, за последние пять лет увеличилось многократно. А в период пандемии бум интереса к комнатным растениям усилился еще больше. 

Продажи цветочных магазинов также находятся на рекордно высоком уровне.

Выращенные в Финляндии растения экологичнее и лучше приспособлены к северным условиям, чем импортные. По оценке финской Ассоциации садоводов, в течение года было продано более одного миллиона декоративных растений, включая привезенные из-за рубежа.

«Их количество заметно увеличилось. Несколько лет назад отечественные производители выращивали лишь несколько десятков тысяч комнатных растений в год на продажу. Точных данных об этом нет, но внутреннее производство выросло в несколько раз, и спрос также повысился. Пожалуй, наиболее ярко это проявляется в появлении на рынке новых продавцов», – заявляет председатель Ассоциации садоводов Финляндии Тимо Таулавуори.

Помимо традиционных цветочных лавок и магазинов товаров для садоводов саженцы теперь стали частью ассортимента обычных супермаркетов и универмагов.

Помимо декоративных растений в пандемию финны покупали больше садовых принадлежностей, чем когда-либо. Продажа товаров для садоводов и огородников побила предыдущий рекорд 2020 года.

В 2021 году финские домохозяйства в среднем потратили на садовые принадлежности, растения и инструменты по 340 евро.

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