Прокурора подозревают в даче ложных показаний

22 декабря сотрудники Полиции безопасности задержали окружного прокурора Аро Сийнмаа, которому предъявлено подозрение в том, что он дважды дал ложные показания. Согласно предъявленному подозрению, ложные показания он дал в рамках одного дела о проступке, где он проходит в качестве свидетеля. Аро Сийнмаа отпустили на свободу в тот же день после проведения следственных действий.

«Имеющейся на сегодняшний день информации было достаточно для предъявления подозрения. Прокуратура считает крайне важным, чтобы благонадежность наших сотрудников была непогрешимой, а потому мы со всей серьезностью проверяем возникшее подозрение. Аро Сийнмаа является ценным коллегой и в сотрудничестве со следственными органами мы делаем все от нас зависящее, чтобы довести следствие до конца как можно быстрее, чтобы после окончательного сбора доказательств можно было оценить, являются ли имеющиеся подозрения необоснованными или нам нужно предъявить коллеге претензию в совершении преступления», - сказал генеральный прокурор Пармас.