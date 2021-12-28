Прохожие обнаружили труп 37-летней женщины

«Женщину, лежавшую на земле, в ночь на 26 декабря в 2.50 утра обнаружили случайные прохожие в городе Рапла и сообщили об этом по номеру 112. Женщину пытались реанимировать, но, к сожалению, это не помогло», - сказал начальник управления полиции Рапла Янно Руус.