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Прохожие обнаружили труп 37-летней женщины

37-aastase naise surnukeha leidsid juhuslikud möödujad. ФОТО: Madis Veltman / Postimees

В воскресенье на Таллиннском шоссе в Рапла было найдено тело 37-летней женщины, пишет местное издание Raplamaa Sõnumid.

«Женщину, лежавшую на земле, в ночь на 26 декабря в 2.50 утра обнаружили случайные прохожие в городе Рапла и сообщили об этом по номеру 112. Женщину пытались реанимировать, но, к сожалению, это не помогло», - сказал начальник управления полиции Рапла Янно Руус.

На теле не было внешних признаков насилия, и у полиции нет оснований подозревать что смерть связан с преступлением.

«Причину смерти женщины выяснит судебно-медицинская экспертиза», - добавил Руус.

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