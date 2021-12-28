Фото ⟩ В гостях на шведской ферме: новогодний уют в доме XIX века

Проведя почти 20 лет в Стокгольме, Сюзанна и Свен-Уве переехали на старую ферму, чтобы стать фермерами и разводить ягнят: «В Стокгольме мы были заняты работой, много общались с друзьями. Смена городской жизни на сельскую стала для нас настоящим вызовом».

О проекте Кто здесь живет: Сюзанна и ее муж Свен-Уве. Дочери Ида, Майя и Эбба живут отдельно. Сюзанна - медсестра и оптовый торговец овчиной, а Свен-Уве - инженер-строитель. Вместе они управляют семейной фермой Karlsbergs Gård Где: Рядом с озером Веттерн, в 20 км к югу от Хьо, Швеция Размер: около 400 м2 Год постройки дома: около 1840 Дизайн: adddesign.se

Супругам уже удалось отремонтировать две старых виллы и два летних домика. Теперь им нужно поддерживать свою ферму, и они отремонтировали жилой дом и дополнительную постройку, которая раньше была студией известного художника по стеклу Симона Гейтса, работавшего здесь в 1920-30-х годах.

Большие окна в доме герметичны и пропускают много света. «Они построены в соответствии с идеалами того времени и были символом процветания», — рассказывает Сюзанна.

У дверей хозяев и гостей приветствуют соломенные свинки. «Каждое Рождество им приходится мерзнуть на лестнице!» — смеется Сюзанна.

Картина художника Олле Кранца из Висингсё, висящая на стене в гостиной, куплена на аукционе Jönköpings Auktionskammare.

Большая часть мебели приобретена на антикварных аукционах. «В этом доме легко уютно устроиться. Нам нравится теплый декор. Это красивый зимний дом, но он хорош и летом, когда свет льется из больших окон, и мы меняем зимние бархатные шторы на белые льняные», — рассказывает хозяйка.

«Установка геотермального отопления упростила задачу, но если сильный ветер и температура падает ниже -10℃, то внутри будет прохладно! Тогда самое время надеть шерстяные тапочки и достать пуховые одеяла», — продолжает Сюзанна.

Дом был обветшалым, когда пара въехала в него 25 лет назад, поэтому его тщательно отремонтировали снаружи и внутри. «К счастью, он был окрашен краской на льняном масле, традиционной для Швеции. Мы рады, что в доме сохранились старые двери, изразцовые печи и штукатурка. Клеить обои немного неудобно, но зато приятно, что стены аутентичные. Изразцовая печь с желто- зеленым оттенком повлияла на выбор цвета обоев», — рассказывает Сюзанна.

Изразцовые печи пока не работают, и в топку ставят свечи. Владельцы планируют отремонтировать печи в будущем.

Комната с телевизором называется «зеленой комнатой». Стекла в дверях антикварные, обрешетка сделана по образцу старых ворот, которые раньше находились в флигеле. Местный плотник выполнил работу согласно пожеланиям пары.