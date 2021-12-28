Фото ⟩ В гостях на шведской ферме: новогодний уют в доме XIX века
Старый дом с большими окнами и гостиной в красном и зеленом тонах отлично подходит для празднования Рождества и Нового года, считает Houzz.
Старый дом с большими окнами и гостиной в красном и зеленом тонах отлично подходит для празднования Рождества и Нового года, считает Houzz.
Проведя почти 20 лет в Стокгольме, Сюзанна и Свен-Уве переехали на старую ферму, чтобы стать фермерами и разводить ягнят: «В Стокгольме мы были заняты работой, много общались с друзьями. Смена городской жизни на сельскую стала для нас настоящим вызовом».
О проекте
Кто здесь живет: Сюзанна и ее муж Свен-Уве. Дочери Ида, Майя и Эбба живут отдельно. Сюзанна - медсестра и оптовый торговец овчиной, а Свен-Уве - инженер-строитель. Вместе они управляют семейной фермой Karlsbergs Gård
Где: Рядом с озером Веттерн, в 20 км к югу от Хьо, Швеция
Размер: около 400 м2
Год постройки дома: около 1840
Дизайн: adddesign.se
Супругам уже удалось отремонтировать две старых виллы и два летних домика. Теперь им нужно поддерживать свою ферму, и они отремонтировали жилой дом и дополнительную постройку, которая раньше была студией известного художника по стеклу Симона Гейтса, работавшего здесь в 1920-30-х годах.
Большие окна в доме герметичны и пропускают много света. «Они построены в соответствии с идеалами того времени и были символом процветания», — рассказывает Сюзанна.
У дверей хозяев и гостей приветствуют соломенные свинки. «Каждое Рождество им приходится мерзнуть на лестнице!» — смеется Сюзанна.
Картина художника Олле Кранца из Висингсё, висящая на стене в гостиной, куплена на аукционе Jönköpings Auktionskammare.
Большая часть мебели приобретена на антикварных аукционах. «В этом доме легко уютно устроиться. Нам нравится теплый декор. Это красивый зимний дом, но он хорош и летом, когда свет льется из больших окон, и мы меняем зимние бархатные шторы на белые льняные», — рассказывает хозяйка.
«Установка геотермального отопления упростила задачу, но если сильный ветер и температура падает ниже -10℃, то внутри будет прохладно! Тогда самое время надеть шерстяные тапочки и достать пуховые одеяла», — продолжает Сюзанна.
Дом был обветшалым, когда пара въехала в него 25 лет назад, поэтому его тщательно отремонтировали снаружи и внутри. «К счастью, он был окрашен краской на льняном масле, традиционной для Швеции. Мы рады, что в доме сохранились старые двери, изразцовые печи и штукатурка. Клеить обои немного неудобно, но зато приятно, что стены аутентичные. Изразцовая печь с желто- зеленым оттенком повлияла на выбор цвета обоев», — рассказывает Сюзанна.
Изразцовые печи пока не работают, и в топку ставят свечи. Владельцы планируют отремонтировать печи в будущем.
Комната с телевизором называется «зеленой комнатой». Стекла в дверях антикварные, обрешетка сделана по образцу старых ворот, которые раньше находились в флигеле. Местный плотник выполнил работу согласно пожеланиям пары.
Большая гостиная используется только в праздничные дни, например, на Рождество и Новый год. «Большую часть зимы мы не отапливаем эту комнату, поскольку дети живут отдельно».
Сюзанна и Свен-Уве решили отказаться от сельского хозяйства, а земля и конюшни сдать в аренду семье, которая будет продолжать выращивать зерно и ягнят: «Теперь мы будем заботиться о доме, чаще встречаться с друзьями и дочерьми, собирать бруснику и грибы и наслаждаться природой».
У картины над комодом XVIII века есть своя история: «Муж был на аукционе Bukowski в Стокгольме. Он посмотрел на картину и затем пошутил, что я должна пойти туда и угадать, какая ему приглянулась. Я угадала, и мы купили картину именно для этой стены».
Старая лестница раньше была крутой, узкой и темной. Верхний этаж использовался только летом. «Но мы переделали лестницу, теперь она связывает воедино весь дом». Лестница сделана из дуба, росшего на пахотной земле по соседству.
Старую кухню превратили в столовую. Обеденный стол и стулья куплены на фермерском аукционе в 1990-х.
«Нам нравятся интерьеры, но мы не обращаем внимания на моду и предпочитаем индивидуальный подход. У нас в доме есть и яркие цвета: английский красный, охристо-желтый и зеленый, а также обои с насыщенным цветочным орнаментом», — рассказывает Сюзанна.
«Старую железную печь предыдущий владелец заменил на посудомоечную машину и новую плиту. Мы убрали современную технику снова установили железную печь», — смеется хозяйка.
Спальня — немного романтичная, с цветочными обоями от Sanderson и металлической кроватью, купленной на одном из стокгольмских аукционов.