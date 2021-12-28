В январе состоится премьера нового докфильма Алены Суржиковой

Фильм был создан в течение 2020 – 2021 годов кинокомпанией "Диафильм", когда Эдит Карлсон работала над созданием сложных и очень значимых работ. Огромная скульптура «Хорошие старые времена», самая большая алюминиевая фигура в Балтийских странах, теперь красуется в центре Ноблесснера. Но сколько человек трудились над этой работой? Сколько месяцев напряженного труда было потрачено? Сколько тонн металла и круглосуточных смен на это ушло?

Сюрреалистическая инсталляция «Хорошее, плохое, уродливое» изображает пластиковых (стеклянных) людей, наполненных змеями. Эта работа была показана на выставке Арт Базеле, где представлены самые лучшие художники современности, поэтому уже сам факт попадания на эту выставку является результатом серьезной работы.

Сергей Трофимов и Алена Суржикова. ФОТО: Алена Суржикова

«Когда я училась в Петербурге, мой мастер Владислав Борисович Виноградов всегда говорил, что нельзя снимать кино про детей и художников, так как это слишком сложно и просто одновременно. Если мой последний фильм «Анкета» рассказывал про детей 90-х, то теперь я пошла по художникам. Это забавно - нарушать заветы мастера», - сказала режиссер Алена Суржикова.

Эдит Карлсон видела фильм и довольно бурно отреагировала на него: «Очень правдивая картина получилась, как неоднозначно быть художником». В творчестве Карлсон много вопросов и мало ответов, много противоречий, но в то же время много понятных и важных мыслей. Ее работы о жизни и смерти, о природе и потреблении, о капиталистической формуле «согласие-отрицание».

Алена Суржикова рассказала, почему именно Эдит стала героиней ее фильма. «Я учусь на магистра академической истории. В прошлом году у нас был предмет «История гуманитарных наук в окружающей среде», для меня это был самый важный предмет. Как мы, люди, относимся к окружающей среде и как сложилось такое отношение? Исторически мы пытались получить как можно больше выгоды из всего, что нас окружало: согреться - вырубив леса, осушить болота, чтоб было удобно ходить и ездить, съесть, продать или пустить на шубы зверей. Потребление и получение выгоды - это тип человеческого мышления. Все виды зверей записаны в музеях природы как виды, которые можно как-то применить или потребить в нашей жизни. В общем, мы дожили до того, что пришло время антропоцена, когда человек истребил и повредил все: океаны, леса, воздух, воду и даже земельный покров. Иногда антропоцен называют капиталоценом, для меня это одно и то же. Но в теории антропоцена человек виноват в разрушении всей природы, а в капиталоцене виноваты капитал, деньги и корпорации, ради которых все это потребление идет», - говорит режиссер.

По мнению Суржиковой, Карлсон делает свои работы именно про это: «По крайне мере, я вижу эту теорию в ее работах. Мы говорили с ней про антропоцен и даже хотели снять некие сцены на свалках, в вырубленных лесах и в пустых пещерах. Несколько сцен мы сняли, но в фильм они не вошли, так как показались слишком постановочными».

Режиссер отметила, что у Карлсон получается очень точно и резко, очень понятно и доходчиво рассказать о природе, о потребление и вымирании разных видов. «Ее творчество брутально и нежно одновременно. Мы, люди, отдалились от природы, перепроизводство теперь банальная вещь. Работы Эдит – это интересный симбиоз. Она понимает, что мы части экосистемы, что эта система сломана нами же, но выйти за рамки или создать новую почти невозможно, - говорит Суржикова. - Мне показалось, что фильм про Эдит будет говорить не только об окружающей среде, вырубленных лесах и грязном море, но в тоже время он про настоящую любовь, семью, творчество и работу. Общение художницы с мужем и сыном, семейные прогулки и классическое наблюдение - все по законам документального кино».

Фильм был создан в рамках проекта «Эстонские истории», поддержан фондом Капитал Культуры, Институтом Эстонского Кино и Эстонским Телевидением. После показа в кино, фильм будет показан по каналу ЭТВ2 и ЭТВ, а возможно и ЭТВ+.

ФОТО: Алена Суржикова

"Эдит Карлсон - художник нового времени"

Продолжительность фильма: 28 минут.

В ролях: Эдит Карлсон, Ольга Темникова, Рауль Саареметс

Режиссер: Алена Суржикова

Продюсер и оператор: Сергей Трофимов

Композитор: Александр Жеделев

Звук: Дмитрий Пиибе