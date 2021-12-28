Деревом 2022 года в Эстонии будет рябина

Редакция Eesti Loodus выбирает дерево года с 1996 года. Рябина уже была деревом года 22 года назад, в 2000 году.

Рябина - одно из самых распространенных растений в Эстонии, чаще встречаются только тысячелистник обыкновенный и мышиный горошек, даже сосна обыкновенная распространена меньше, чем рябина. Из сородичей рябины в Эстонии растут шведская рябина и рябина круглолистая и, очевидно, одичавшая рябина финская.

Рябина с незапамятных времен очаровывала людей. Ведьмино дерево, страж ворот двора, средство от вредителей, любимица птиц - кто не знает рябину! Год рябины - отличный повод для любителей природы познакомиться с красотой дерева, которое можно встретить не только в лесу и на лугу, но и в садах и парках.