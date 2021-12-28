Вт, 28.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

"Барселона" приобрела нападающего "Манчестер Сити" Феррана Торреса

Ферран Торрес. ФОТО: Antonio Calanni

Испанский футбольный клуб "Барселона" объявляет о подписании контракта с форвардом английского "Манчестер Сити" Ферраном Торресом.

Соглашение, как сообщается на сайте "Барселоны", будет действовать до 30 июня 2027 года. Согласно условиям контракта, сумма отступных за 21-летнего испанского футболиста составит 1 млрд евро.

В "Манчестер Сити" Торрес перешел перед стартом сезона-2020/21 из испанской "Валенсии" и забил 11 голов в 30 играх.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back