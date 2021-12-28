Случай в ресторане: из кармана пальто украли 1000 евро
Вчера в полицию поступило заявление о краже наличных в одном из ресторанов Пярну, пишет Pärnu Postimees.
Вчера в полицию поступило заявление о краже наличных в одном из ресторанов Пярну, пишет Pärnu Postimees.
Полиции сообщили, что 18 декабря из кармана пальто, которое весело на вешалке в кафе на улице Кунинга, украли 1000 евро.
Для расследования дела было возбуждено уголовное дело.
Конфискация чужого движимого имущества с целью его незаконного присвоения наказывается денежным взысканием или лишением свободы на срок до трех лет.