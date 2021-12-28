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  • Случай в ресторане: из кармана пальто украли 1000 евро

Случай в ресторане: из кармана пальто украли 1000 евро

Фото иллюстративное. ФОТО: Arvo Meeks

Вчера в полицию поступило заявление о краже наличных в одном из ресторанов Пярну, пишет Pärnu Postimees.

Полиции сообщили, что 18 декабря из кармана пальто, которое весело на вешалке в кафе на улице Кунинга, украли 1000 евро.

Для расследования дела было возбуждено уголовное дело. 

Конфискация чужого движимого имущества с целью его незаконного присвоения наказывается денежным взысканием или лишением свободы на срок до трех лет.

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