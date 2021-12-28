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Украина будет претендовать на проведение Олимпийских игр

ФОТО: AP/Scanpix

Украина готова бороться за право стать страной-хозяйкой Олимпийских игр. Об этом объявил изданию "Слово и Дело" министр по делам молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт, передает Rus.TVNET.

"Проведение в стране Олимпийских игр - это привлечение мощных инвесторов, новая инфраструктура, новая спортивная инфраструктура, позволяющая детям заниматься. Мы не увидим результат сегодня или завтра. Но то, что сегодня закладывается в стране по спортивной инфраструктуре, мы этот результат увидим через 10 лет", - сказал Гутцайт, который в 1992 году стал олимпийским чемпионом в фехтовании на саблях.

Министр подчеркнул, что Украина будет бороться за право проведения двух Олимпиад - юношеской в 2028 году и зимней в 2030-м. По словам Гутцайта, Украина будет подавать самостоятельные заявки.

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом уже заявлял о намерениях принять в стране Олимпийские игры

Ранее в числе кандидатов на проведение зимней Олимпиады-2030 перечисляли Саппоро (Япония), Барселону (Испания), Ванкувер (Канада) и Солт-Лейк-Сити (США)

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