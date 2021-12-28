Шкатулки из дерева, свечи с посланиями и яркие украшения: чем удивляют ученические фирмы Ида-Вирумаа?
Предпринимательство в рамках творческой работы – один из вариантов ее защиты в 11-м классе. Ученики создают свою фирму, которая предлагает либо собственную продукцию, либо какие-нибудь услуги. Это трудное, но полезное и увлекательное дело, которое требует большой самоотдачи от учеников и их наставников. В Ида-Вирумаа такой проект запущен как минимум в трех учебных заведениях: в гимназиях Йыхви, Кохтла-Ярве и Тойла. Юные предприниматели с радостью рассказали Rus.Postimees о своем опыте ведения ученической фирмы.