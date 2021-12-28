Шкатулки из дерева, свечи с посланиями и яркие украшения: чем удивляют ученические фирмы Ида-Вирумаа?

Так, например, фирма PÜMBRIS появилась в этом учебном году в гимназии Кохтла-Ярве. «Мы изготавливаем закладки, декоративные шкатулки и кармашки для пластиковых карт. Идея создания изделий из древесины пришла к нам достаточно быстро, поэтому времени для ее воплощения потребовалось немного», - рассказала одна из представительниц ученической фирмы PÜMBRIS, добавив, что дизайн они ищут и дорабатывают сами.

ФОТО: личный архив

«Кармашки мы изготавливаем из черной липы, а закладки и шкатулки – из фанеры. Для покрытия расходов на материалы, ярмарки и прочее мы создали базовый капитал, куда каждый из нас внес свою долю средств, - продолжила она. - Затем мы занялись продвижением товара путем посещения разных мероприятий. Наши изделия уже побывали в нескольких гимназиях: в одной из них мы представили свою фирму, а в другой – продали свой товар. Кроме того, в Йыхви скоро состоится ярмарка, которую мы также планируем посетить. Для рекламы наших изделий мы создали свой сайт, а также страницы в Facebook и Instagram. Там нашу продукцию может увидеть любой желающий».

Ведение ученической фирмы — это, прежде всего, работа в команде, которая подразумевает умение слушать всех ее участников и учитывать их мнения. «Иногда между членами команды случаются разногласия, также сказывается неопытность в составлении счетов. Если подводить итоги, то мы считаем, что такой предмет как "предпринимательство" должен быть в каждой школе, но он не должен быть обязательным», - добавила одна из создательниц ученической фирмы PÜMBRIS.

Изготовлением свечей в Ида-Вирумаа занимаются две ученических фирмы: Frecco (Кохтла-Ярве) и TaasKüünal (Тойла).

Свечи ученической фирмы Frecco. ФОТО: личный архив

«Наша фирма Frecco была создана в октябре этого учебного года. Мы производим ароматические свечи из 100-процентного натурального соевого воска с четырьмя разными запахами. Прошло несколько месяцев, прежде чем мы определились с товаром и подготовили фирму к открытию. Когда мы согласовали все с руководителем и членами нашей команды, мы собрали деньги на начальный капитал. Он составил около 200 евро. На эти деньги мы оплатили расходы за материалы для образцов и уже годных для продажи свечей. После всех приготовлений мы сделали презентацию товара на школьной перемене в гимназии. Там нам удалось привлечь к себе внимание и продать несколько свечей. Полученная выручка ушла на развитие фирмы. Сама идея попробовать себя в предпринимательстве возникла у нас в конце 10-го класса, когда мы узнали о предложенных темах по творческой работе», - рассказала представительница Frecco.

Ей кажется, что сама идея предпринимательства должна продвигаться и в основной школе, так как это помогает развивать в учениках навыки коммуникации, ведения финансов, рекламы и командной работы.