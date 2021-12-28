Ср, 29.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Generation P
  • Шкатулки из дерева, свечи с посланиями и яркие украшения: чем удивляют ученические фирмы Ида-Вирумаа?

Шкатулки из дерева, свечи с посланиями и яркие украшения: чем удивляют ученические фирмы Ида-Вирумаа?

Ученическая фирма Ecare хочет помочь приюту для бездомных животных. ФОТО: личный архив

Предпринимательство в рамках творческой работы – один из вариантов ее защиты в 11-м классе. Ученики создают свою фирму, которая предлагает либо собственную продукцию, либо какие-нибудь услуги. Это трудное, но полезное и увлекательное дело, которое требует большой самоотдачи от учеников и их наставников. В Ида-Вирумаа такой проект запущен как минимум в трех учебных заведениях: в гимназиях Йыхви, Кохтла-Ярве и Тойла. Юные предприниматели с радостью рассказали Rus.Postimees о своем опыте ведения ученической фирмы.

Так, например, фирма PÜMBRIS появилась в этом учебном году в гимназии Кохтла-Ярве. «Мы изготавливаем закладки, декоративные шкатулки и кармашки для пластиковых карт. Идея создания изделий из древесины пришла к нам достаточно быстро, поэтому времени для ее воплощения потребовалось немного», - рассказала одна из представительниц ученической фирмы PÜMBRIS, добавив, что дизайн они ищут и дорабатывают сами.

ФОТО: личный архив

«Кармашки мы изготавливаем из черной липы, а закладки и шкатулки – из фанеры. Для покрытия расходов на материалы, ярмарки и прочее мы создали базовый капитал, куда каждый из нас внес свою долю средств, - продолжила она. - Затем мы занялись продвижением товара путем посещения разных мероприятий. Наши изделия уже побывали в нескольких гимназиях: в одной из них мы представили свою фирму, а в другой – продали свой товар. Кроме того, в Йыхви скоро состоится ярмарка, которую мы также планируем посетить. Для рекламы наших изделий мы создали свой сайт, а также страницы в Facebook и Instagram. Там нашу продукцию может увидеть любой желающий».

Ведение ученической фирмы — это, прежде всего, работа в команде, которая  подразумевает умение слушать всех ее участников и учитывать их мнения. «Иногда между членами команды случаются разногласия, также сказывается неопытность в составлении счетов. Если подводить итоги, то мы считаем, что такой предмет как "предпринимательство" должен быть в каждой школе, но он не должен быть обязательным», - добавила одна из создательниц ученической фирмы PÜMBRIS.

Изготовлением свечей в Ида-Вирумаа занимаются две ученических фирмы: Frecco (Кохтла-Ярве) и TaasKüünal (Тойла).

Свечи ученической фирмы Frecco. ФОТО: личный архив

«Наша фирма Frecco была создана в октябре этого учебного года. Мы производим ароматические свечи из 100-процентного натурального соевого воска с четырьмя разными запахами. Прошло несколько месяцев, прежде чем мы определились с товаром и подготовили фирму к открытию. Когда мы согласовали все с руководителем и членами нашей команды, мы собрали деньги на начальный капитал. Он составил около 200 евро. На эти деньги мы оплатили расходы за материалы для образцов и уже годных для продажи свечей. После всех приготовлений мы сделали презентацию товара на школьной перемене в гимназии. Там нам удалось привлечь к себе внимание и продать несколько свечей. Полученная выручка ушла на развитие фирмы. Сама идея попробовать себя в предпринимательстве возникла у нас в конце 10-го класса, когда мы узнали о предложенных темах по творческой работе», - рассказала представительница Frecco.

Ей кажется, что сама идея предпринимательства должна продвигаться и в основной школе, так как это помогает развивать в учениках навыки коммуникации, ведения финансов, рекламы и командной работы.

Ученическая фирма Taasküünal также появилась пару месяцев назад. «Мы делаем достаточно необычные свечи. Они состоят из остатков старых и новых свечей, собранных в волостном доме и в гимназии. Благодаря этому, старый материал проходит переработку и в итоге мы получаем новые свечи, имеющие как приятный аромат, так и спрятанные внутри послания», - рассказал один из создателей Taasküünal.

Свечи ученической фирмы Taasküünal. ФОТО: личный архив

По его словам, расходы в размере до 15 евро уходят на закупку ароматов, баночек и букв для посланий. «В начале работы была трудность с организацией деятельности внутри фирмы и случались недопонимания, но вскоре все наладилось и это осталось в прошлом, - отметил он. - Далее мы принялись активно посещать ярмарки и другие мероприятия. Мы побывали на рождественском концерте в Кохтла-Нымме, затем сходили на школьные ярмарки в Тойла и в Ийзаку. В декабре мы посетили концерт и ярмарку, а уже в январе планируем сделать крупную партию товара для последующих продаж».

Представитель Taasküünal предполагает, что после защиты творческой работы их фирма закроется: «Если говорить об учебе, то нагрузка в связи с ведением фирмы сильно не увеличилась, но все равно чувствуется нехватка свободного времени, ведь нужно одновременно гнаться за двумя зайцами — за учебой и за работой в фирме».

Созданная в октябре ученическая фирма Ecare представляет гимназию в Йыхви. «Мы делаем различные украшения из глины или бисера: это серьги и кольца с тематикой животных, цветов и некоторых ярких символов. Материал, который мы используем в изготовлении украшений, простой, но зачастую нам приходится что-то докупать или вкладывать больше, - рассказала представительница Ecare. - Основная цель, которую мы преследуем, - это помощь местному приюту для бездомных животных за счет продажи наших изделий. Заработанные деньги мы частями откладываем для приюта, чтобы позже связаться с ним и сделать пожертвование».

Ребята из Ecare успели представить свой товар в гимназии, в которой проходило знакомство с местными ученическими фирмами и их товарами. «Ранее мы задумывались о поставке нашего товара в другие страны, но пока не особо представляем, как это будет выглядеть, и эта идея остается на стадии разработки. Поскольку нашим делом мы занимаемся исключительно в свободное время, то на учебу это никак не влияет. Нам абсолютно не жалко времени, которое уходит на изготовление наших изделий, ведь когда ты хочешь заниматься благим делом, помогать животным и людям, то ты совсем не беспокоишься об этом, лишь погружаешься в процесс и пытаешься воссоздать свою идею или фантазию. Поскольку нас объединяет наше общее дело, мы считаем, что предпринимательство имеет место быть как в гимназиях, так и в основных школах, ведь оно развивает в людях ответственность и трудолюбие к своему делу», - добавила представительница Ecare.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back