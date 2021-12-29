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  • В честь эстонских фехтовальщиц выпустили почтовую марку

В честь эстонских фехтовальщиц выпустили почтовую марку

Почтовая марка. ФОТО: Eesti Post

В среду в ознаменование победы олимпийских чемпионок Катрины Лехис, Эрики Кирпу, Юлии Беляевой и Ирины Эмбрих предприятие Eesti Post выпустило блок марок.

По словам председателя правления AS Eesti Post Марта Мяги, выпуск почтовой марки в честь олимпийских чемпионок – это красивая давняя традиция. «Почтовая марка в честь команды фехтовальщиц — восьмая по счету почтовая марка, посвященная олимпийским чемпионам. Весь мир болел за команду фехтовальщиц, боровшихся за золото. Завоёванное золото объединило нас и в очередной раз в хорошем смысле поставило Эстонию на карту мира», — добавил Мяги.

Президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа рад выпуску почтовой марки в честь завоевавшей золото команды фехтовальщиц Эстонии. «После 13 лет ожидания, благодаря триумфу наших шпажисток, у нас появилось еще четыре очаровательных олимпийских чемпионки, которые помогают формировать имидж Эстонского государства. Эта марка поможет запечатлеть историю олимпийского движения и олимпийских эмоций», — сказал Сыырумаа.

Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпаге – Катрина Лехис, Эрика Кирпу, Юлия Беляева и Ирина Эмбрих – выиграли золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, победив в финале Южную Корею со счетом 36:32.

Блок марок в честь команды фехтовальщиц разработал художник Индрек Ильвес.

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