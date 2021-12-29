Фото ⟩ Ныммеская жемчужина! Рядом с замком Глена продается редкая недвижимость

Каменный дом с красивым садом и собственным прудом построен в 1969 году рядом с парком Глена и полностью реновирован в 2015-м.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома площадью 146,7 м2 расположены прихожая, кухня, гостиная с камином и душевая. На втором этаже находятся холл, спальня с камином, балкон, душевая и еще одна спальня.

ФОТО: KV.EE

Кроме того, в доме есть чердак, техническое помещение и подвал, где можно хранить инструменты и садовые принадлежности. В доме электрическое отопление, теплые полы и радиаторы, а также его можно отапливать каминами.

ФОТО: KV.EE