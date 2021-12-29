В Москве отреставрировали резиденцию Деда Мороза
В московской резиденции Деда Мороза, которая расположена в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», провели реставрацию, сообщает РБК.
В московской резиденции Деда Мороза, которая расположена в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», провели реставрацию, сообщает РБК.
На территории усадьбы открыли новые площадки для отдыха и выставочные пространства, обновили инфраструктуру и интерьеры теремов.
Фасады теремов в усадьбе оформили граффити новогодней тематики, в помещениях добавили новые выставочные комнаты: светелку Снегурочки, библиотеку сказок, кладовую волшебных предметов и фабрику подарков.
На территории резиденции установили световые инсталляции и новую ель высотой 12 м. Внутри елки сделан тоннель, по которому курсирует новогодний поезд.
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