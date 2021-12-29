В Москве отреставрировали резиденцию Деда Мороза

На территории усадьбы открыли новые площадки для отдыха и выставочные пространства, обновили инфраструктуру и интерьеры теремов.

Фасады теремов в усадьбе оформили граффити новогодней тематики, в помещениях добавили новые выставочные комнаты: светелку Снегурочки, библиотеку сказок, кладовую волшебных предметов и фабрику подарков.

На территории резиденции установили световые инсталляции и новую ель высотой 12 м. Внутри елки сделан тоннель, по которому курсирует новогодний поезд.