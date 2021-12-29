Полиции нужна помощь в поиске пропавшего в Таллинне 24-летнего Игоря

У него нет с собой мобильного телефона. Раньше таким образом Игорь из дома не уходил. Полиция и близкие Игоря занимаются его активными поисками.

Рост Игоря около 180 см, он худощавого телосложения. На нем темно-серая женская куртка с отороченным мехом капюшоном, черные спортивные брюки, темные кроссовки, темная вязаная шапка.