Полиции нужна помощь в поиске пропавшего в Таллинне 24-летнего Игоря
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 24-летнего Игоря, который вчера, 28 декабря, около 15:00 ушел из своего дома в Ласнамяэ и до сих пор не вернулся.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 24-летнего Игоря, который вчера, 28 декабря, около 15:00 ушел из своего дома в Ласнамяэ и до сих пор не вернулся.
У него нет с собой мобильного телефона. Раньше таким образом Игорь из дома не уходил. Полиция и близкие Игоря занимаются его активными поисками.
Рост Игоря около 180 см, он худощавого телосложения. На нем темно-серая женская куртка с отороченным мехом капюшоном, черные спортивные брюки, темные кроссовки, темная вязаная шапка.
Все, кто видел сегодня Игоря или знает, где он может находиться, просим позвонить на номер Центра тревоги 112. Также просим самого Игоря связаться со своими близкими или позвонить на номер 112.