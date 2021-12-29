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  • Полиция: объявленный в розыск 24-летний Игорь вернулся домой

Полиция: объявленный в розыск 24-летний Игорь вернулся домой

Полицейская машина. ФОТО: Marko Saarm

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что объявленный в розыск 24-летний Игорь вернулся домой, с ним все в порядке.

Напомним, что утром полиция просила помощи в установлении местонахождения 24-летнего Игоря, который вчера, 28 декабря, около 15:00 ушел из своего дома в Ласнамяэ. У него не было с собой мобильного телефона. Раньше таким образом Игорь из дома не уходил.

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