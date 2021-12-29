За сутки в Эстонии прибавилось 880 зараженных, скончались четверо

Среди новых заразившихся 489 человек не были вакцинированы, а 391 полностью прошел курс вакцинации.

По состоянию на утро 29 декабря в больницах находится 234 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 168 человек, из которых 140 человек не были вакцинированы, у 28 человек курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 35 новых историй болезни. Скончались четыре человека с коронавирусом: 79-летний мужчина, 80-летний мужчина, 85-летний мужчина и 88-летняя женщина.

За сутки ввели 7544 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 809 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 282 296 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,3%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.