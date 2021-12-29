За сутки в Эстонии прибавилось 880 зараженных, скончались четверо
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7297 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 880. Скончались четыре человека.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7297 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 880. Скончались четыре человека.
Среди новых заразившихся 489 человек не были вакцинированы, а 391 полностью прошел курс вакцинации.
По состоянию на утро 29 декабря в больницах находится 234 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 168 человек, из которых 140 человек не были вакцинированы, у 28 человек курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 35 новых историй болезни. Скончались четыре человека с коронавирусом: 79-летний мужчина, 80-летний мужчина, 85-летний мужчина и 88-летняя женщина.
За сутки ввели 7544 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 809 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 282 296 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,3%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).