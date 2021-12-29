"Сейчас гляну, может, мелочь завалялась": реакция в Сети на объявление о продаже квартиры в Тарту

Ситуация на эстонском рынке недвижимости никогда не была идеальной, но в последнее время достойный объект приобрести ​​становится все труднее. Поэтому вполне логична реакция пользователей интернета на неадекватную, по их мнению, рекламу на портале недвижимости.

А именно, в сознании многих не укладывается текст о продаже однокомнатной квартиры в Тарту: «Еще не выбрал подарок? Купи квартиру себе или другу!» За квартиру площадью 12,4 м2 хотели получить 46 990 евро.

«Всего 46 990 за 12 квадратов? Сейчас посмотрю, сколько мелочи у меня в кармане, может, и заберу», — шутит один комментатор.

«Отличное предложение! Эй, если тебе немного не хватает, я еще бутылки не сдавал. Завтра сдам, смогу поделиться чеком», — предлагает материальную помощь другой.

«Если вы сделаете такой щедрый подарок, можете рассчитывать, что вам тоже повезет. Мой друг уже договорился в клубе инвесторов, что мне подарят несколько апартаментов в доме Fahle в Таллинне. Линнамяэ и Сыырумаа тоже кое-что подкинут», — подливает масла в огонь третий.