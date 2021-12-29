Суд продлил первичную правовую защиту 30 работников Департамента полиции и погранохраны
Окружной суд продлил первичную правовую защиту почти 30 работников Департамента полиции и погранохраны до 7 января.
Окружной суд продлил первичную правовую защиту почти 30 работников Департамента полиции и погранохраны до 7 января.
Порядка сорока служащих и работников Департамента полиции и погранохраны подали апелляцию в окружной суд для получения первичной правовой защиты в связи с обязательством вакцинации. Окружной суд решил удовлетворить ходатайство беременных о первичной правовой защите до окончания судебного производства, в их случае следует на это время остановить требование вакцинации – данная первичная правовая защита является окончательной, Департамент полиции и погранохраны не может ее оспорить. Окружной суд также нашел, что первичная правовая защита сокращаемым работникам до вступления сокращения в силу является обоснованной.
В отношении остальных приблизительно 30 работников окружной суд дал дополнительный срок до 7 января 2022 года, в течение которого работники могут пройти вакцинацию для сохранения рабочего места. По оценке юриста Яаники Рейлик-Бахофф, представляющей служащих и работников Департамента полиции и погранохраны, в ближайшее время существенно возрастет количество споров, связанных с обязательной вакцинацией, поскольку многие не желают вкалывать повышающие эффективность бустерные дозы каждые несколько месяцев, и именно поэтому сегодня очень важно прийти к правовой ясности в отношении обязательной вакцинации.
Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны издал приказ от 3 ноября 2021 года, согласно которому условием работы на всех должностях стало прохождение вакцинации против коронавируса.
Адвокат Pallo&Partnerid Яаника Рейлик-Бахофф подала в суды четыре жалобы от имени служащих и работников Департамента полиции и погранохраны от порядка 60 человек.
В двух жалобах административный суд предоставил заявителям первичную правовую защиту до конца судебного разбирательства на основании, что пандемия является временной, а прекращение трудовых и служебных отношений окончательное и связано с рядом неблагоприятных последствий для лиц. Административный суд указал, что Департаменту полиции и погранохраны необходимо рассмотреть другие, более пропорциональные меры, в том числе тестирование, которое считается возможным и достоверным, например, в школах, а также при въезде в страну в соответствии с распоряжениями правительства ЭР.
В случае двух других жалоб административный суд не удовлетворил ходатайство о первичной о правовой защите, сославшись на то, что Департамент полиции и погранохраны продлил срок вакцинации до 20 декабря 2021 года, и поэтому суд не видит там никаких правовых нарушений.
Работники подали апелляцию на постановление в окружной суд, и окружной суд предоставил первичную правовую защиту сотрудницам, которые были беременны, находя, что в случае беременных работодатель должен создать возможные условия труда, даже если они не были вакцинированы. В случае беременных женщин окружной суд постановил, что первичная правовая защита оправдана до окончания судебного производства, и в их случае требование о вакцинации должно быть приостановлено на время судебного производства.
Также окружной суд постановил, что в случае работников, которые будут сокращены в конце года, первичная правовая защита до тех пор обоснована.
Для оставшихся почти 30 сотрудников окружной суд предоставил дополнительный срок до 7 января 2022 года, в течение которого работники могут пройти вакцинацию для сохранения рабочего места.
По словам адвоката адвокатского бюро Pallo&Partnerid Яаники Рейлик-Бахофф необходима правовая ясность, имеется ли правовое основание для осуществление обязательной вакцинации или нет.
«Окружной суд основывался на обстоятельстве, что у апелляции маленькая перспектива, поскольку часть 2 статьи 13 Закона о гигиене и безопасности труда и пункт 11 части 2 статьи 6 постановления правительства Эстонской Республики от 05.05.2020 дают основание для осуществления обязательной вакцинации. По моей оценке, в данном случае эти нормы следует не применять, поскольку в данной ситуации они противоречат Конституции – в этой части нам нужен конституционный надзор. Почему это важно – если мы узнаем, что эти правовые основания для осуществления обязательной вакцинации не согласованы с Конституцией, то это означает, что требование обязательной вакцинации не может быть установлено в сегодняшнем правовом пространстве, и многие подобные споры в будущем были бы устранены», - сказала Рейлик-Бахофф.
Адвокат добавила, что вопрос об осуществлении обязательной вакцинации необходимо решить как можно быстрее, поскольку сегодняшняя правовая неясность по этому вопросу заставляет тратить ресурсы как судов, так и многих людей, отстаивающих свои права. «Я уверена, что в случае сохранения правовой неясности в отношении обязательной вакцинации в будущем можно ожидать много подобных судебных разбирательств, поскольку, вероятно, будут потребованы также третья и четвертая дозы, и сегодня мы не знаем, сколько людей не хотят принимать бустерные дозы – среди заявителей, подавших жалобу на Департамент полиции и погранохраны, уже есть люди, которые были вакцинированы, но не хотят делать третью дозу. В свете последних новостей мы находимся на пороге ситуации, когда люди должны проходить вакцинацию каждые три месяца, чтобы сохранить работу, и это может быть неприемлемо для многих. Сегодня самая большая проблема заключается в том, что судебное разбирательство может длиться годами, но у нас есть много людей, которым нужна помощь прямо сегодня. Без первичной правовой защиты люди потеряют работу до того, как придет правовая ясность по вопросу обязательной вакцинации и, по сути, будут испорчены жизни сотен людей – таким образом, не обеспечивается эффективная защита прав, исходящая из статьи 15 Конституции», - добавила Рейлик-Бахофф.
Постановление окружного суда о первичной правовой защите является окончательным и не может быть оспорено в Государственном суде. При необходимости заявители могут подать в административный суд новое ходатайство о первичной правовой защите на каждом этапе рассмотрения.