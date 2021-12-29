Суд продлил первичную правовую защиту 30 работников Департамента полиции и погранохраны

«Окружной суд основывался на обстоятельстве, что у апелляции маленькая перспектива, поскольку часть 2 статьи 13 Закона о гигиене и безопасности труда и пункт 11 части 2 статьи 6 постановления правительства Эстонской Республики от 05.05.2020 дают основание для осуществления обязательной вакцинации. По моей оценке, в данном случае эти нормы следует не применять, поскольку в данной ситуации они противоречат Конституции – в этой части нам нужен конституционный надзор. Почему это важно – если мы узнаем, что эти правовые основания для осуществления обязательной вакцинации не согласованы с Конституцией, то это означает, что требование обязательной вакцинации не может быть установлено в сегодняшнем правовом пространстве, и многие подобные споры в будущем были бы устранены», - сказала Рейлик-Бахофф.

Адвокат добавила, что вопрос об осуществлении обязательной вакцинации необходимо решить как можно быстрее, поскольку сегодняшняя правовая неясность по этому вопросу заставляет тратить ресурсы как судов, так и многих людей, отстаивающих свои права. «Я уверена, что в случае сохранения правовой неясности в отношении обязательной вакцинации в будущем можно ожидать много подобных судебных разбирательств, поскольку, вероятно, будут потребованы также третья и четвертая дозы, и сегодня мы не знаем, сколько людей не хотят принимать бустерные дозы – среди заявителей, подавших жалобу на Департамент полиции и погранохраны, уже есть люди, которые были вакцинированы, но не хотят делать третью дозу. В свете последних новостей мы находимся на пороге ситуации, когда люди должны проходить вакцинацию каждые три месяца, чтобы сохранить работу, и это может быть неприемлемо для многих. Сегодня самая большая проблема заключается в том, что судебное разбирательство может длиться годами, но у нас есть много людей, которым нужна помощь прямо сегодня. Без первичной правовой защиты люди потеряют работу до того, как придет правовая ясность по вопросу обязательной вакцинации и, по сути, будут испорчены жизни сотен людей – таким образом, не обеспечивается эффективная защита прав, исходящая из статьи 15 Конституции», - добавила Рейлик-Бахофф.