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В парках Ласнамяэ появятся кофейные автоматы

В парках Ласнамяэ появятся кофейные автоматы. ФОТО: Управа Ласнамяэ.

В расположенном в Ласнамяэ парке Тондилоо (в народе известном также как парк Кивила) появился уличный автомат с кофе.

«Парки Ласнамяэ становятся все более приятным городским пространством. Во время прогулки в парке в том числе должна быть возможность купить горячий напиток, и именно такая возможность теперь появилась в парке Тондилоо, он же Кивила, и вскоре появится в парке Паэ», – сказал заместитель старейшины района Ласнамяэ Илья Шнитко.

Уличный кофейный автомат установлен в парке Тондилоо ближе к Линнамяэ-теэ, неподалеку от площадки для выгула собак. В автомате можно круглосуточно приобрести различные горячие напитки, оплатить которые можно монетами или карточкой.

В открытом в начале осени и крупнейшем в Ласнамяэ парке Тондираба также действует кафе. В других парках района постоянного общепита нет, но появление автоматов с кофе в парках Тондилоо и Паэ поможет снизить спрос на горячие напитки.

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