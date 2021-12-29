В парках Ласнамяэ появятся кофейные автоматы

«Парки Ласнамяэ становятся все более приятным городским пространством. Во время прогулки в парке в том числе должна быть возможность купить горячий напиток, и именно такая возможность теперь появилась в парке Тондилоо, он же Кивила, и вскоре появится в парке Паэ», – сказал заместитель старейшины района Ласнамяэ Илья Шнитко.

Уличный кофейный автомат установлен в парке Тондилоо ближе к Линнамяэ-теэ, неподалеку от площадки для выгула собак. В автомате можно круглосуточно приобрести различные горячие напитки, оплатить которые можно монетами или карточкой.